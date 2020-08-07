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曾感受不到高市府支持停辦 大港開唱今宣布：2021復辦

中央社 / 高雄7日電
在高雄舉辦多年的「大港開唱」宣布2020年起將停辦，今（7）日則表示「2021大港開唱，即將啟航」。 聯合報系資料照片
在高雄舉辦多年的「大港開唱」宣布2020年起將停辦，今（7）日則表示「2021大港開唱，即將啟航」。 聯合報系資料照片

去年9月指「明顯感受不到高市府對大港的支持」而停辦的大港開唱團隊今天表示，「2021大港開唱，即將啟航」，決定和大家一起繼續創造更多魔幻時刻，寫下更多精彩歷史。

大港開唱策展團隊去年9月11日在社群網站臉書（Facebook）發文表示，由於明顯感受不到高雄市政府對大港的支持，長時間思考後，帶著不捨與遺憾心情，做出大港開唱公元2020年將停辦決定。

大港開唱團隊中午在臉書發文表示，去年3月最後一場大港開唱落幕後，經過這16個月好似10年，每天都希望能再走過搖滾樂、海港與無比熱情的3月天，但真正推動復辦的不是主辦單位，而是大港支持者。

大港開唱團隊說，去年宣布停辦後，團隊夥伴各自返回在文化產業上不同崗位，原本計畫休息幾年再考慮復辦，但過去一年，希望大港開唱復辦聲不斷湧入，「遠遠超乎我們想像」。

大港開唱團隊表示，決定復辦過程出現無數掙扎，也有各種想到就頭痛的困難和麻煩，但在心底深處，也有著跟所有大港男女一樣的心情，「好希望大港回來」，好想在大港海風吹拂下，自由爽快感受人生美好。

大港開唱團隊說，深深體會大港開唱能量應往前而非停止，是繼續創造且從來不是破壞，無論是基於辦音樂祭傻勁，或對支持者的感恩，團隊決定繼續創造更多魔幻時刻，寫下更多精彩歷史。

大港開唱從2006年開始舉辦，到2019年已辦11屆，是高雄規模最大且以南台灣演出陣容為主的獨立音樂節，但2008年、2009年與2014年曾因內部問題停辦。

大港開唱

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