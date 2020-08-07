高雄榮總與中鋼通運聯手 海上醫療也能即時通

海上醫療相對於陸地有空間上的限制，中鋼通運公司為強化船員健康照護能力，與高雄榮總攜手合作，建置船舶通訊診療系統，提升海上航行時的醫療救援能量，雙方昨天簽約，成為策略聯盟。

船舶通訊診療系統主要透過衛星網路，讓航行在大洋中的船舶能進行跨國、跨域的遠距問診，提供船員零時差的醫療服務，航行中的船員們雖然無法像陸地上可與醫師面對面進行診療諮詢，透過科技，醫師卻能如臨實境，是項創新的海上醫療服務。

中鋼運通公司今由董事長李新民與高榮院長林曜祥進行「船舶即時通訊診察治療及健康諮詢」簽約，高雄市衛生局主祕王小星、健保署高屏業務組專委許碧升出席見證。

中運公司表示，108年年下半年他們即開始在船隊導入Fleet Express衛星通訊系統 (簡稱FX衛星通訊)，利用衛星通訊的寬頻網路進行通訊，未來將與高雄榮總合作建置船舶通訊診療系統，當航行船員有醫療或健康諮詢需求時，能即時獲得高雄榮總醫師團隊的專業建議。

高雄榮總今年元月起即相繼與台船、中鋼運通及中華電信等集團合作，提供智慧船舶與遠距醫療服務，打破空間限制，發展智慧雲端醫療與無邊界醫院模式。院長林曜祥表示，遠距醫療視訊諮詢是未來發展趨勢，經由這次合作，遠離家園的海上船員就能獲得更即時的醫療及健康諮詢。