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金門老阿嬤遺體在大陸 楊鎮浯向陳時中請命盼專案處理

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣長楊鎮浯（左）今天拜會衛福部長陳時中，特別提及有一位金門的長輩於年初落海漂流至大陸，遺體尋獲後，一直冰在大陸，希望衛福部可以從人道面向，以專案來處理，讓家屬將遺體接回。圖／縣府提供
金門縣長楊鎮浯（左）今天拜會衛福部長陳時中，特別提及有一位金門的長輩於年初落海漂流至大陸，遺體尋獲後，一直冰在大陸，希望衛福部可以從人道面向，以專案來處理，讓家屬將遺體接回。圖／縣府提供

金門縣長楊鎮浯今天拜會衛福部長陳時中，針對媒體報導美國衞生官員為公務及前日相有意來台弔唁前總統李登輝，可以專案入境本國，楊鎮浯也向陳時中反應，有一位金門民眾於今年年初落海漂流至大陸，遺體尋獲後，一直冰在大陸，希望可以從人道面向，以專案來處理，讓家屬將遺體接回。

楊鎮浯在拜會時，也不斷讚許陳時中部長及衛福部在國內防疫上的努力與成功，在地方與中央的合作下，也讓金門「零確診」持續維持中。

同時楊鎮浯也向陳時中說明，金門在這一波疫情下，因為小三通關閉後，對於地方經濟的衝擊跟損失，並針對如何在防疫與振興取得平衡點來交換意見。同時，楊鎮浯也表示，對於金門後續各項防疫作為與資源，也請中央繼續支持與挹注。

有關前總統李登輝7月30日辭世，據傳美國衛生部長阿札爾（Alex Azar II）將於9日訪台，日本也將由前首相森喜朗領軍，率領7名跨黨派議員組成弔唁團，來台致哀，且兩方代表皆可以用專案入境台灣；楊鎮浯今天也特別向陳時中提及，有金門鄉親年初落海死亡，遺體竟漂流至大陸，尋獲後，遺體還一直冰在大陸，目前家屬很想將遺體接回，讓老人家落葉歸根，希望衛福部可以從人道面向來協助，以專案方式，用小三通專船讓家屬過去，並在防疫及相關配套準備做好下，允許家屬將老人家的遺體接回來。對此，衛福部僅說，這部分可能還要再進行討論研議。

金門 楊鎮浯 陳時中

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