百餘身障者聯誼談夢想 盼「高雄跟台北一樣交通便利」

有感於許多身心障礙者平日少有社交活動，米迦勒社會福利協會今天發起「世界咖啡館」活動，邀集大旗山區四個日間照護機構近百位身心障礙者聚餐聯誼。有身障者憂心工作不好找，也有人煩惱住家太偏遠，平日外出交通極為不便，雖然身有殘疾，不少人仍懷抱找到穩定工作獨立生活，甚至成為美髮師的夢想。

米迦勒協會號召憨兒窯、伊甸基金會日照據點與腦性麻痺協會等照護機構舉辦「世界咖啡館」活動，今天中午，旗山、美濃與甲仙等地的百名身障者齊聚旗山市區用餐，聯絡情誼。

活動安排「我要實現的願望」項目，身障朋友分享心願，有人說，能夠和朋友一起到餐廳吃飯就很開心。28歲「阿德」曾獨自到台北市租屋工作，後來因為身旁沒有親友，不耐寂寞只好返回高雄生活，一年多來一直找不到工作，渴望有穩定工作，希望高雄跟台北一樣有便利交通。

19歲「阿鳳」住在甲仙，每周兩天搭車到鳥松接受職能訓練，若要出門，須由家人載去甲仙車站搭客運車，抵達高雄火車站再轉搭市內公車到鳥松，自從父親病倒後，出門需要麻煩其他親友接送，以後希望可以成為美髮師。

米迦勒社會福利協會指出，對偏遠地區的身心障礙朋友而言，社會資源不如市區便利，甚至不知道自己的權益，台灣「身心障礙者權利公約施行法」，邁入第6年，希望透過活動讓社會大眾了解此公約，也提倡身障者要為自己發聲。