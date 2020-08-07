高市成立林業合作社 林班地竹子可製作酵素或生物炭

台灣森林資源豐富，1公噸竹材可吸收450噸二氧化碳，歐美等國視為綠色環保生物材料，有利減緩氣候變遷。林務局屏東林管處輔導旗山事業區250公頃、26位造林林農，今天在高雄市林皇宮飯店成立「高雄市永茂林業生產合作社」，以後朝高級出口竹製家具、有機肥、酵素、生物炭等多元方向發展，追求林業永續發展。

屏東林管處管指出，台灣99%木材來自進口，在國內外民眾保育意識抬頭下，未來木材的穩定供給備受重視，竹子具有生長速度快、成熟期短及固碳能力比木材還強的優點。屏東林管處下轄旗山、荖濃溪、屏東、潮州、恆春等五個事業區389個林班，旗山事業區內的旗山、內門、田寮、甲仙、美濃等地擁有豐富的竹林資源，率先整合租地造林地成立林業合作社。

屏東林管處委託屏科大學森林系進行輔導，「高雄市永茂林業生產合作社」率先成立，第二代林農林昶廷擔任理事主席，以後由合作社出面整合林班租地、公有土地與私有林地投入竹子多元利用。林昶廷說，家中管理49公頃林地，以前竹子可製作工地鷹架或竹家具，但因時代變遷荒廢30年之久，台灣若要製作竹家具要從大陸進口原料，且竹林大火時有所聞，浪費社會資源。

竹子應用範圍廣，不再侷限傳統的竹製家具或燒成竹炭，連鋼鐵業也有鍋爐運用需求。林管處長張偉顗表示，合作經營可以降低生產成本，增加國產木竹材自給率，另可提升林農收入及產值，減少竹林火災發生風險。