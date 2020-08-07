金門換裝智慧水表可即時監測用水量 首波151戶受惠

金門又向智慧島邁進一步！繼台電在金門全面換裝智慧電表後，金門縣自來水廠今天也表示，從今年開始起，將試辦裝設智慧水表，預計施作期間到今年9月30止，屆時將傳統機械水表換裝為智慧水表，可提供漏水偵漏及警示分析等智慧功能，協助用水管理，並減少水費爭議，對水資源的有效運用大有助益。

金門縣自來水廠廠長張武達說明，邁向智慧化時代，水表也走向了智慧化，使用智慧水表是趨勢，也是智慧城市的開端，為了解地區水表訊號之網路傳輸及電池壽命等狀況，今年已完成第一期試辦計畫之招標，先選定用水量較大、不易抄表的用戶優先換裝智慧水表。

張武達表示，智慧水表，可直接傳送度數及網路用水分析平台的功能，在偵測漏水、提昇用水管理效率與推廣節約用水等大有助益，未來再視其效能及成本評估擴大推動到所有用戶。

水廠行政課長林堯土也表示，金門目前共有2萬3千多個用戶 ，第一波因為預算有限，將選定包括金門酒廠、機關學校等 大戶先行裝設，預計有151戶，會視安裝的成效，後續會再跟水利署爭取補助，他也說明，智慧水表，相當先進，未來民眾也可以透過APP來進行用水分析，可以提早發現有無漏水現象，隨時可以自己「查水表」，不用擔心被多抄或是漏水。

水廠也說，今年承作智慧水表廠商為「文勝科技企業有限公司」，施工人員於執行換裝智慧水表時，會配戴水廠核發之「臨時工作證」；預計施作期間至今年9月30止，請用戶協助並配合水廠執行，水廠也提醒，如果用戶對此次計畫有任何疑問，可以撥打水廠電話082-327021洽行政課查詢。