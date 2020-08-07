旅日婦人遵從父親生前遺願 近500萬遺產捐贈恆春鎮南宮

屏東縣恆春鎮主祀關聖帝君的赤牛嶺鎮南宮，7月初收到一封日本律師事務所的信函，表示旅日婦人林秀英5月往生，遺囑說是要遵從亡父遺願，捐出全部財產的三分之二，1790多萬日幣（約近新台幣500萬）給廟方，廟方半信半疑，透過立委莊瑞雄請駐日單位協助查證屬實，廟方今天在多名協助者見證下，一圓旅日父女二代人的未竟遺願，表示將全數用在賑災和幫助弱勢。

「一次收到如此大筆的捐款，也未詳述原因，任誰都會起疑！」赤牛嶺鎮南宮管理委員會主委黃青田說，單筆近500萬元捐款，是創廟史以來收到的最大額的單一捐獻，於是帶著信函請鎮代李建華及張齊嘉協助查證，因捐贈人遠在日本，2人再請立委莊瑞雄協調外交部及駐日辦事處了解事情始末，沒想到確有其實，真得太奇妙了。

莊瑞雄說，上月6日收到廟方的囑託，馬上聯繫駐日大使謝長廷協助查證真偽，駐外使館隔天派員前往律師事務所查證屬實，廟方也在31收到這筆來自日本的跨國捐款；原來，旅日婦人林芳英女士的父親林火星，日治時代曾在山林管理所任技佐，娶了在恆春醫院擔任護理師的日籍妻子，全家在恆春生活至1987年，才舉家搬遷日本京都府。

他說，當初聽到宛如電影「海角七號」般的情節，有點半信半疑，隨即透過駐日單位到律師事務所查證，得知確有此事，讓人感感動，今天完成捐贈儀式，也圓了旅日二代人的心願；謝長廷大使告訴他，有空會去拜訪一下捐款者的下一代，能夠讓移民日本二代人魂縈夢牽的回憶，一定有奇妙的往事，回國時也要找個時間到赤牛嶺鎮南宮參香。

黃青田說，赤牛嶺鎮南宮早年是「恆春八景」之一，清光緒年間建立，相傳關聖帝君化成紅火顯靈，飛走於赤牛嶺，當地居民建廟供奉關公，也是地方的傳統信仰中心；林火星父女與鎮南宮如何結緣尚不得而知，旅居日本後仍一心想著要還願感恩，相信一定有段很深的淵源，盼林家後代有機會能到鎮南宮解開謎團。