快訊

森喜朗9日將率團來台弔唁李登輝 搭乘專機當天往返

綠營高澎連線挺陳其邁 籲支持者打電話催票

中央社 / 澎湖縣7日電

高雄市長補選進入最後階段，民進黨澎湖縣黨部今天以高澎連線記者會方式，號召民進黨支持者1人打1通電話，籲請旅居高雄的60萬澎湖鄉親，力挺候選人陳其邁順利當選。

「挺高雄大邁進！」民進黨澎湖縣黨部今天舉行高澎連線記者會，主任委員盧長在、評召黃健忠、立委楊曜、縣議員陳慧玲、市民代表蘇育德、執行長冼義哲等人下達動員令，並與在陳其邁競選總部的前縣長、總統府國策顧問陳光復連線，號召民進黨支持者「為陳其邁，打一通電話給旅高澎湖鄉親」，全力催票、支持當選。

盧長在表示，前高雄市長韓國瑜在競選市長時喊出「高澎共同生活圈」，承諾在醫療、交通、觀光、環保、教育等，相互合作交流，但什麼都沒做到就落跑，反觀陳其邁在副閣揆任內，全力協助澎湖驅離陸船和防疫工作，籲請旅高鄉親全力支持陳其邁。

楊曜指出，陳其邁一直是澎湖人的好朋友，這6年來協助各項修法與經費的爭取，是一名踏實規劃與執行效率的政治人物，期盼澎湖旅高鄉親的支持。人在高雄的陳光復也透過行動視訊，籲請旅高澎湖鄉親，1人拉1票支持1號陳其邁。

澎湖 陳其邁 民進黨

延伸閱讀

陳其邁質疑從政多變 吳益政：立場一致

追陳其邁與蘇震清關係 江啟臣：民進黨是否系統性貪腐

影／強調清白 陳其邁：選舉不要抹黑造謠

從父親到兄弟都涉貪 國民黨：陳其邁任高市長能清廉？

相關新聞

旅日婦人遵從父親生前遺願 近500萬遺產捐贈恆春鎮南宮

屏東縣恆春鎮主祀關聖帝君的赤牛嶺鎮南宮，7月初收到一封日本律師事務所的信函，表示旅日婦人林秀英5月往生，遺囑說是要遵從亡...

國民黨金門辦「即刻炫父」圖文徵選 李文龍獲滿分勝出

明天就是一年一度的父親節了，中國國民黨金門縣黨部今日特別舉辦「即刻炫父」感人圖文最終評選，經過縣黨部主委石兆瑉等人所組成...

金門菸酒牌紓困申請亂象多 縣府研商解套「實際營業」

金門目前有約15000多張的菸酒牌， 財政部在上月10日發布「專營菸酒批發及零售業紓困辦法」，引起地區菸酒牌商的高度關注，...

受困獵人陷阱負傷錦屏母熊 今痊癒順利野放重回森林

今年4月23日受困陷阱而雙側前肢受傷的台東錦屏母熊，歷經截趾及清創手術及將近3個多月的照養復原，經照護團隊及專家評估後確...

影／牠因人受傷也因人獲救 錦屏母熊今清晨搭機野放

今年4月23日在台東縣錦屏林道，誤踩獵人設下的山豬套索陷阱，兩前肢受傷但幸運獲救的錦平母熊，經國立屏東科技大學保育類野生...

金鑽進士路設計不當引農民不滿 縣府急開說明會滅火

前瞻變後見？前瞻計畫金鑽進士路網中的高陽路無名橋路段近日正在進行水泥灌漿作業，但卻將無名橋抬升2公尺，引發后水頭居民的強...

父親節搭公車 高市交通局有禮

為鼓勵民眾多搭公車出遊，高市交通局推父親節搭公車送禮活動，8、9日搭乘有「爸爸我愛你（88520）」諧音的公車路線並拍照...

高雄庇護商品園遊會 買券抽好禮

高雄市勞工局8月8日父親節下午2點半到5點，在高雄捷運美麗島站「光之穹頂」，舉辦庇護商品「有buy有保庇，牽手逗陣來守護...

中油捐再生電腦 偏鄉國小搶著要

台灣中油公司昨天捐贈高雄市梓官國小與路竹國小各30台再生電腦，中油的善舉在教育界傳開，偏鄉學校搶著「登記」等待受贈，中油...

恆春暑假用水量驟增 將設加壓站

屏東恆春半島暑假後湧入大批遊客，造成自來水用水量驟增，每到近滿房的假日，恆春鎮南灣、鵝鑾里等郊區管線末端用戶，水量就變小...

影／屏東恆春鎮長補選 朱立倫南下為黨籍候選人輔選

國民黨前主席朱立倫今天南下輔選屏東縣恆春鎮長補選候選人張榮志；對跨黨派立委收賄風暴，其中又有有意角逐縣長初選的立委蘇震清...

高市教育局加強稽查補習班課後照顧中心 5防線加強防疫

高雄市教育局關心補習班防疫，並宣導落實進班戴口罩、量體溫、消毒，至7月底已稽查214間補習班、152間課後照顧中心。今天...

熱門新聞

彰化縣新增5支測速桿 花壇中山路測速桿近日已開張

台南衛生局長提前半月離職 除捲婚外情風波還有這原因

台中公車門夾頭案 女大生發聲明向司機道歉

女力夯！汐止公所開課教女性修水電

基隆鬧區路霸多影響人車 警強力清占路棧板、花盆雜物

嘉市文化局新局長40歲女設計師 號召北漂青年返嘉

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。