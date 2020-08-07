綠營高澎連線挺陳其邁 籲支持者打電話催票

高雄市長補選進入最後階段，民進黨澎湖縣黨部今天以高澎連線記者會方式，號召民進黨支持者1人打1通電話，籲請旅居高雄的60萬澎湖鄉親，力挺候選人陳其邁順利當選。

「挺高雄大邁進！」民進黨澎湖縣黨部今天舉行高澎連線記者會，主任委員盧長在、評召黃健忠、立委楊曜、縣議員陳慧玲、市民代表蘇育德、執行長冼義哲等人下達動員令，並與在陳其邁競選總部的前縣長、總統府國策顧問陳光復連線，號召民進黨支持者「為陳其邁，打一通電話給旅高澎湖鄉親」，全力催票、支持當選。

盧長在表示，前高雄市長韓國瑜在競選市長時喊出「高澎共同生活圈」，承諾在醫療、交通、觀光、環保、教育等，相互合作交流，但什麼都沒做到就落跑，反觀陳其邁在副閣揆任內，全力協助澎湖驅離陸船和防疫工作，籲請旅高鄉親全力支持陳其邁。

楊曜指出，陳其邁一直是澎湖人的好朋友，這6年來協助各項修法與經費的爭取，是一名踏實規劃與執行效率的政治人物，期盼澎湖旅高鄉親的支持。人在高雄的陳光復也透過行動視訊，籲請旅高澎湖鄉親，1人拉1票支持1號陳其邁。