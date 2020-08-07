金門即刻炫父圖文首獎 短暫4年父子情感動人心

明天是父親節，金門民眾李文龍以情深意切的「4年父子緣」圖文，感動人心，獲得中國國民黨金門縣黨部「即刻炫父」活動首獎，奪得新台幣5288（我愛爸爸）購物金。

「即刻炫父」活動是由國民黨金門縣黨部主辦，黨部主委石兆瑉表示，母親節金句首獎「媽媽吃的魚頭不是魚頭，而是對子女滿滿的愛」，充滿創意與愛，激勵了縣黨部團隊再接再厲舉辦父親節活動；這次「即刻炫父」透過孩子的畫作，以及不分年齡層的照片及文字來傳達父愛，有不少作品令人驚豔、感動。

最終評選今天以直播方式進行，5名進入決賽的作品由5位評審評分，結果由李文龍獲得滿分25分勝出，獨得5288元（我愛爸爸）購物金。

得獎作品真情敘述父子短短的4年情緣，文中寫道「雖然我們父子緣只有短短四年。謝謝你。把我帶來到這個世界，讓我可以看到很多美好的景色跟美食」；文中也提到自己平日寫文章時會註明「#雁」，為的是紀念筆名「孤雁」的父親。

「即刻炫父」父親節系列活動，首波於6日由本地畫家楊天澤、洪明燦當任評審，在90幅小學生投稿的畫作中，選出高、中、低年級組最具童真以及父愛的照片。第二波活動是今天直播圖文評選，李文龍獲得滿分25分勝出，其餘4名入選者由盤山村長翁品洋加碼贈送火鍋店300元餐券。

縣黨部資訊執行長翁紹輝表示，縣黨部近年活動少些點政治味，多了一點愛，期待大家跟著黨部一起走過這段改變路程。

另外活動也結合了縣黨部特約商店，由一條根廠商贊助6瓶精油及牛排店贊助的10客牛排，只要參與競賽者都有機會抽獎獲得。這別出心裁的父親節活動在大家齊喊「5288 即刻炫父」畫下完美句點。