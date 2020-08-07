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小琉球遊客騷擾海龜今年已9件 海巡加強宣導保育

中央社 / 屏東縣7日電

屏東小琉球綠蠵龜棲息地，近幾年保育有成，遊客逐年增加，造成騷擾綠蠵龜情況不斷，海巡署今天表示，昨天又有觸摸綠蠵龜案，涉案人已函送地檢署偵辦，今年至今已有9件。

小琉球海域是保育類綠蠵龜全台棲息密度最高的區域，在當地居民及政府單位協力下保育有成，也因此吸引遊客；近幾年小琉球已成為台灣的熱門景點，遊客爆量也造成騷擾綠蠵龜案件不斷。不過，民眾的保育觀念提升，也讓騷擾綠蠵龜的人無所遁形，很快被舉發。

海巡署南部分署第五岸巡隊小琉球安檢所昨天下午接獲民眾報案，表示在美人洞海域潛水時，意外拍攝到一男性潛客有疑似觸摸海龜情形，報案民眾並提供數張所拍攝照片，海巡人員循線追查及當地潛水業者協助下，尋獲涉案嫌疑人，全案依違反野生動物保育法第18條函送屏東地方檢察署偵辦。

海巡署南部分署指出，遊客滋擾、觸碰海龜事件今年度已達9案，主要原因除小琉球地區遊客逐年增加外，加上近年民眾海洋保育觀念提升，因此在遊憩中發現有遊客騷擾海龜時，都會立即向海巡機關舉報。

不過，海巡署說，影響海龜生存環境的除了遊客滋擾外，漁民廢棄漁網等破壞海洋環境也是造成海龜死亡的一大致命傷，海巡署近日也加強非法漁業捕撈取締，並向漁民宣導不要將漁網丟棄在海中，還給海洋生物一個生長的友善空間。

海巡署表示，民眾如有發現疑似非法騷擾海洋野生動物情形，或違規採補行為，都可撥打海巡署「118」專線進行檢舉，以守護台灣珍貴的海洋野生動物。

海巡署並表示，依據野生動物保育法第18條規定，不得騷擾、虐待、獵捕、宰殺，違者可處1年以下有期徒刑、拘役或併科新台幣6萬元以上、30萬元以下罰金；因而導致野生動物死亡者，可處2年以下有期徒刑、拘役或併科10萬元以上、50萬元以下罰金。

海巡署 小琉球 綠蠵龜

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