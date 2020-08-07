國民黨金門辦「即刻炫父」圖文徵選 李文龍獲滿分勝出

明天就是一年一度的父親節了，中國國民黨金門縣黨部今日特別舉辦「即刻炫父」感人圖文最終評選，經過縣黨部主委石兆瑉等人所組成的「爸爸評審團」進行評選投票，結果由李文龍的作品「雲中誰寄錦書來」獲得滿分25分勝出，獨得5288元(我愛爸爸)購物金。

國民黨金門縣黨部今天舉辦父親節「即刻炫父」最終評選活動，由石兆瑉主持，包括民眾服務社理事長黃聿標、國民黨青工會總會長莊嘉銘、執行長辛文盛、金城鎮代表胡凱宇、盤山村村長翁品洋等人都出席參與，並組成爸爸評審團，現場活動還透過ＦＢ社群平台直播。

石兆瑉表示，他們在母親節推出的金句首獎「媽媽吃的魚頭不是魚頭，而是對子女滿滿的愛」充滿創意與愛，激勵了縣黨部團隊再接再厲舉辦了父親節活動，這次「即刻炫父」透過小孩子的畫作以及不分年齡層的照片及文字來傳達父愛，有需多作品令人驚艷、感動，雖然還是有遺珠，但鄉親民眾可以持續關注我們未來的新活動。

這項活動，首波在6日先由美術老師楊天澤、洪明燦等人擔任評審，在90幅小學生投稿的畫畫中，分別選出高、中、低年級組最具童真以及父愛的照片。第二波活動則是今日的炫父照片與文字票選。

據了解，金門縣黨部自從有縣黨部青工、資訊執行長翁紹輝的加入後，整體活動變得更年輕、有創意，翁紹輝說，縣黨部活動一直推陳出新，這一年來少了點政治味，多了一點愛，期待民眾能跟著黨部一起走這段改變的路。

評選採初選取5名進入決賽，初賽時每位評審有5票可投給符合資格的39名參賽者，5名進入決賽的作品再由5位評審評分。結果由李文龍獲得滿分25分勝出，得獎作品為「「雲中誰寄錦書來，“雁”字回時，月滿西樓，老爸雖然我們父子緣只有短短四年。謝謝你。把我帶來到這個世界，讓我可以看到很多美好的景色跟美食，老媽最近常問我這幾年，為什麼寫文章常常喜歡後面標“#雁”，因為小時候常聽媽媽說你喜歡投稿筆名孤雁，最重要是我怕孤單所以留“雁”字，代表想念您，“雁”是成群結隊飛翔天空 也代表我們一家人心一直在一起，最後祝您父親節快樂」。