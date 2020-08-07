影／強調清白 陳其邁：選舉不要抹黑造謠

民進黨高雄市長補選候選人陳其邁今天上午到前鎮鎮南宮參拜，一早就吸引不少支持者在現場等待，大喊「凍蒜」加油聲不斷，陳其邁也緊握每個民眾雙手爭取支持，並不斷鞠躬致謝，希望能爭取更多選票。

針對其他候選人批評，陳其邁強調自己從政一向清清白白，跟任何弊案一點關係都沒有，在選舉過程、財產申報中一向是公開透明，如實申報財產，選舉假如這樣惡質的抹黑，是惡劣的選舉操作，選舉不應該這樣；他從來沒有在公開的場合批評過任何人，包括吳益政涉及詐領助理費的事情，也從來都沒講過。