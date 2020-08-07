漫步雲的故鄉 霧台神山線郵輪巴士8日開放預約

屏東縣政府配合觀光局「2020脊梁山脈旅遊年-台灣好行」計畫，開闢「台灣好行-神山線」郵輪式公車路線，明天起開放預約，遊客搭乘可暢遊「雲的故鄉」霧台鄉。

縣府交通旅遊處表示，「台灣好行-神山線」郵輪式公車路線行經目前台灣橋墩高度最高的橋梁谷川大橋、探訪山川琉璃吊橋、一窺雲霧中的原鄉秘境霧台鄉「月神歇腳處」神山部落、「獵王故鄉」霧台村及有普羅旺斯之稱的禮納里部落，全程都是絕美景色。

交旅處表示，「台灣好行-神山線」郵輪式公車除每週一配合相關場館休館日停駛外，將於每天上午9時20分開行1車次方式營運，欲搭乘旅客須於出發日5天前至「瘋趣台灣」官網預約搭乘，並在預約達5人以上即排定發車。

為滿足旅客需求，神山線郵輪式公車推出含餐及不含餐2款行程套票一日券，含餐行程全票新台幣849元、半票726元，可享用超豐富獵人套餐及小米愛玉、小米甜甜圈等原鄉好滋味；不含餐的一日票券全票699元、半票576元。

交旅處表示，「台灣好行-神山線」郵輪式公車路線是由原「508屏北線」轉型，「508屏北線」營運至14日為止，要前往原「屏北線」沿線站點旅客，建議可分別轉搭「8230屏東-龍泉」公車路線前往「六堆客家園區」；搭乘「8233屏東-霧台」等其他前往內埔鄉水門方向的公車路線，於「內埔農工」或「水門站」轉乘「602內埔農工-原住民文化園區」接駁路線前往「原住民文化園區」。