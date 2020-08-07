金門菸酒牌紓困申請亂象多 縣府研商解套「實際營業」

金門目前有約1500多張的菸酒牌， 財政部在上月10日發布「專營菸酒批發及零售業紓困辦法」，引起地區菸酒牌商的高度關注，不少人都在詢問是否可以申請，金門縣政府今天表示，目前共服務約1030人次申請民眾，縣府昨邀集相關業者開會，強調將向中央爭取簡化申請流程，並會持續與財政部國庫署保持密切溝通連繫。

縣府財政處表示，在7月14日收到財政部的「專營菸酒批發及零售業紓困辦法」相關文後，即把紓困辦法製作懶人包置於「金門縣財政處」臉書粉絲專頁，並自7月20日在縣府大禮堂舉辦說明會及表單服務，10天內，總計服務鄉親約1030人次，還有不少民眾打電話詢問，甚至一度造成縣府的停車亂象。

財政處提到，在受理期間，財政部國庫署履接到民眾檢舉函，指稱「…申請書全部造假，因為都沒有在營業…」、「…金門特有的菸酒牌，都是申請來借牌給酒商批酒用…」，以致國庫署於審核過程中發生困擾，要求縣府協助確認是否「實際營業」的菸酒批發零售業者。為此縣府也派員到國庫署溝通協調研商，主席裁示由縣府邀集地區業者及相關單位，共同研商如何佐證認定「實際經營」的事實。

縣府昨邀集金門縣商業會、金門縣酒類商業同業公會、財政部北區國稅局金門稽徵所等相關單位及業者在縣政府大禮堂開會研商，就法律及實務面提供意見充分討論，縣府表示，依會議決議，將專案報財政部國庫署，建請適度考量金門歷史背景，希望朝簡化申請流程、爭取鄉親應有之權益、落實政府紓困照顧民眾之美意，並會持續與財政部國庫署保持密切溝通連繫。

但出席會議的菸酒牌商表示，其實一開始國庫署就認定，委託經營不適用此紓困條例，金門的菸酒零售業絕大多數屬於委託經營，根本就不符合申請資格，但縣府自己搞不清楚狀況，胡亂宣傳，搞得大家白忙一場，實在欠民眾一個道歉。

「金門根本無人可以申請！」金門縣酒類商業同業公會創會理事長李志鴻說，就他掌握到的資料，專營菸酒零售業紓困案件截至目前為止合計1350件，其中金門地區提出申請已達1300件，李志鴻強調，雖然說金門到處都有菸酒牌，可是大部分都沒有403，401等報表的，更別說營業額衰退比較，如果沒有前述報表，根本就不可能申請到紓困金。

李志鴻也說，目前地區已經出現可以代辦的掮客，且收費從3千到5千不等，但他認為不可能辦的下來，縣府昨天的會議，也沒有邀請到關鍵的財政部官員列席，所以他當場直言「這個會可以不用開，不要再浪費大家的時間」，他說，財政部辦理紓困案已經一個月過去，財政處目前還無法明確的告知，金門地區菸酒牌能不能申請？今日還在討論佐證資料這一件事，他只能說超傻眼的。