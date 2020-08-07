小三通不通 金門推今夏看金廈遊程體驗類出國

金門和廈門的小三通因為疫情影響已停航近半年，金門縣政府繼促成郵輪跳島遊後，計劃推出「今夏看金廈」藍色公路遊程，讓旅客悠遊金廈海域，感受不同景緻的「類出國」體驗。

金門縣政府表示，武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情，讓民眾出國成為奢望；在台灣地區疫情趨緩之際，除了郵輪跳島遊，國內航空業也不約而同推出類似郵輪跳島概念「類出國」搭機體驗，引起不小迴響。

針對這種新型態的旅遊體驗，金門縣政府不落人後，觀光處極力開發新遊程，已研擬小三通類出國計畫「海上巡弋-今夏看金廈」，並拜會檢疫、移民等CIQS聯檢相關單位，洽詢協調相關事宜，極力促成「等同於出國」，盼為地區迎來更多客群。

觀光處長丁健剛表示，希望將金廈海域自然景緻、優美海岸線、離島中的離島、國境之西日落、自然生態包裝成獨特的體驗旅遊，同時享有入出境般的旅遊體驗與免稅商店購物樂趣；期待相關單位配合及業者齊力推動，構成獨特的旅遊新路線，創造新話題。

丁健剛進一步表示，面對台灣地區疫情緩和，在防疫新生活的暑假期間，推動「海上巡弋-今夏看金廈」類出國計畫，希望能再炒熱金門旅遊熱度，提振經濟，也提供民眾類出國的樂趣，在台灣地區旅遊方興未艾之際，金門完善舒適的空間，為民眾提供一個全新景點選擇，觸動來金旅客。