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受困獵人陷阱負傷錦屏母熊 今痊癒順利野放重回森林

聯合報 / 記者尤聰光/台東即時報導
台東錦屏母熊野放前一天，由獸醫師們進行第2次健康檢查確認身體狀況。圖／台東林管處提供
台東錦屏母熊野放前一天，由獸醫師們進行第2次健康檢查確認身體狀況。圖／台東林管處提供

今年4月23日受困陷阱而雙側前肢受傷的台東錦屏母熊，歷經截趾及清創手術及將近3個多月的照養復原，經照護團隊及專家評估後確認傷勢好轉後，今天早上由獸醫師及台東林管處人員協同下，搭乘直升機從屏東載返台東野放

台東林管處表示，錦屏母熊在屏東科技大學保育類野生動物收容中心獸醫團隊3個多月悉心照料下，由最初體重僅52公斤，體重原達64公斤，觀察到母熊傷勢復原情況良好，判斷其行動、攀爬能力已達野放標準。

昨天進行第2次健康檢查時，獸醫師們先幫母熊測量身體型質、檢視外觀及觸診等理學檢查檢查項目，經過會診後初步確認母熊健康狀況一切正常、雙側前肢傷口已康復，確認無礙於野外生活需求，並在完成佩掛衛星發報器。

台東林管處表示，今天一早6點多錦屏母熊在獸醫師護送下，搭上乘租用直升機順利起飛抵達野放地點，野放執行人員靜候錦屏母熊狀況穩定後，即開啟籠門，錦屏母熊於7點24分緩緩由籠內走出，慢慢地往森林深處走去。

台東林管處強調，錦屏母熊也配掛著具有延展性及預計1年後自動脫落的衛星發報頸圈，這款發報器與廣原小熊Mulas為同一款式，發報器將定時傳送位置訊息，至少半年的監測追蹤，掌握母熊野放後的動態，有助於提供不同的黑熊個體在野外生存的比對參考。

台東錦屏母熊，歷經截趾及清創手術及將近3個多月的照養復原，經照護團隊及專家評估後確認傷勢好轉後，今天早上由獸醫師及台東林管處人員協同下，搭乘直升機從屏東載返台東野放。圖／台東林管處提供
台東錦屏母熊，歷經截趾及清創手術及將近3個多月的照養復原，經照護團隊及專家評估後確認傷勢好轉後，今天早上由獸醫師及台東林管處人員協同下，搭乘直升機從屏東載返台東野放。圖／台東林管處提供

獸醫師 台東 野放

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