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影／牠因人受傷也因人獲救 錦屏母熊今清晨搭機野放

聯合報 / 記者羅紹平／台東即時報導
台東錦屏母熊今年4月間誤中山豬套索，兩前肢受傷嚴重，經屏科大保育類野生動物收容中心專業獸醫團隊，3個多月來悉心照料，恢復良好，今天清晨五點半左右由直升機載到山區野放。記者羅紹平／攝影
台東錦屏母熊今年4月間誤中山豬套索，兩前肢受傷嚴重，經屏科大保育類野生動物收容中心專業獸醫團隊，3個多月來悉心照料，恢復良好，今天清晨五點半左右由直升機載到山區野放。記者羅紹平／攝影

今年4月23日在台東縣錦屏林道，誤踩獵人設下的山豬套索陷阱，兩前肢受傷但幸運獲救的錦平母熊，經國立屏東科技大學保育類野生動物收容中心專業的獸醫團隊3個多月來悉心照料，傷勢痊癒且肢能恢復良好，今天清晨六點多，由照護人員陪伴成功在中央山脈某處山區野放

錦屏母熊野放作業今天凌晨四點多就進行，凌晨五點半左右，由社團法人野灣野生動物保育協會（WildOne）獸醫江宜倫等人隨行，搭德安航空直升機從台東豐年機場起飛，飛往今年5月16日上次野放廣原小熊姆拉斯的地點鄰近山區，清晨六點多成功野放錦屏母熊。

動保人員說，錦屏母熊誤中山豬套索到被人發現通報解救，中間究竟隔了幾天，沒人知道，但錦屏母熊被發現時只有52公斤，體態孱弱，左前肢缺指，右前肢腫脹肌肉組織局部壞死，最初擔心牠的傷勢會導致無法野放，幸在屏科大獸醫師們的精湛醫術下，成功清瘡，不但避免截肢，且前肢傷口奇蹟似的癒合，恢復良好，體重已增加到64公斤左右。

動保人員指出， 拯救錦屏母熊過程，奇蹟一再發生，錦屏母熊雖身中套索，依然展現野生動物強大的求生本能，不斷有驚無險闖關，也因錦屏轉熊恢復良好，牠在籠舍內四處攀爬能力也讓人感到驚喜，有人接近時會保持高度警戒，並主動迴避，且多半都在夜間活動，經評估可以野放。

台東錦屏母熊今年4月間誤中山豬套索，兩前肢受傷嚴重，經屏科大保育類野生動物收容中心專業獸醫團隊，3個多月來悉心照料，恢復良好，今天清晨六點多野放。圖／屏科大保育野動中心提供
台東錦屏母熊今年4月間誤中山豬套索，兩前肢受傷嚴重，經屏科大保育類野生動物收容中心專業獸醫團隊，3個多月來悉心照料，恢復良好，今天清晨六點多野放。圖／屏科大保育野動中心提供
台東錦屏母熊今年4月間誤中山豬套索，兩前肢受傷嚴重，經屏科大保育類野生動物收容中心專業獸醫團隊，3個多月來悉心照料，恢復良好，今天清晨六點多在山區野放。記者羅紹平／攝影
台東錦屏母熊今年4月間誤中山豬套索，兩前肢受傷嚴重，經屏科大保育類野生動物收容中心專業獸醫團隊，3個多月來悉心照料，恢復良好，今天清晨六點多在山區野放。記者羅紹平／攝影
台東錦屏母熊今年4月間誤中山豬套索，兩前肢受傷嚴重，經屏科大保育類野生動物收容中心專業獸醫團隊，3個多月來悉心照料，恢復良好，今天清晨五點半左右由直升機載往山區野放。記者羅紹平／攝影
台東錦屏母熊今年4月間誤中山豬套索，兩前肢受傷嚴重，經屏科大保育類野生動物收容中心專業獸醫團隊，3個多月來悉心照料，恢復良好，今天清晨五點半左右由直升機載往山區野放。記者羅紹平／攝影
台東錦屏母熊今年4月間誤中山豬套索，兩前肢受傷嚴重，經屏科大保育類野生動物收容中心專業獸醫團隊，3個多月來悉心照料，恢復良好，今天清晨六點多由直升機載到山區野放。記者羅紹平／攝影
台東錦屏母熊今年4月間誤中山豬套索，兩前肢受傷嚴重，經屏科大保育類野生動物收容中心專業獸醫團隊，3個多月來悉心照料，恢復良好，今天清晨六點多由直升機載到山區野放。記者羅紹平／攝影

野放 獸醫師 台東

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