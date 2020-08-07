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金鑽進士路設計不當引農民不滿 縣府急開說明會滅火

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
金沙鎮金鑽進士路的高陽路無名橋路段近日正在進行水泥灌漿作業，但卻將無名橋抬升2公尺，引發后水頭居民的強烈不滿。記者蔡家蓁／攝影
金沙鎮金鑽進士路的高陽路無名橋路段近日正在進行水泥灌漿作業，但卻將無名橋抬升2公尺，引發后水頭居民的強烈不滿。記者蔡家蓁／攝影

前瞻變後見？前瞻計畫金鑽進士路網中的高陽路無名橋路段近日正在進行水泥灌漿作業，但卻將無名橋抬升2公尺，引發后水頭居民的強烈不滿，農民質疑造成周邊農路完全失去功能，甚至恐造成南側農田淹水狀況，后水頭居民昨天在縣府召開的說明會中強烈要求施工單位先行停工，待與當地民眾進行會勘後說明工程狀況與改善方法後再行施作。縣府表示，會再取得共識後再行復工。

金鑽進士大道工程近期引發周邊居民的不滿，農民質疑設計失當，因為無名橋8號抬升2公尺，將造成當地7條農路完全失去功能，過高的路面更將造成南側農田淹水狀況，規劃設計幾乎完全不符當地居民之需求，工程更有侵佔民地置放工程廢土之虞。

對此，縣議員董森堡團隊日前也赴工地現場與后水頭居民進行會勘，瞭解工程狀況後並請益相關水利專家，同時在今天的說明會中對於金鑽進士大道工程，要求主管單位應提出十年來的溪水流量、道路車流量、細部設計圖等相關的正確數據釋疑。

另外，對於該工程高達近1億8000萬的工程款、3700多萬的設計費，規劃設計單位在施工前，卻未完全瞭解當地的水文環境、地理地貌，還要求農民退耕1公尺農地，以致肇生土地糾紛相關疑慮，要求未來在工程設計時應當廣集民意，並做好確實的基礎調查工作。

董森堡也質疑，承接金鑽進士大道規劃設計公司的誠蓄工程顧問股份有限公司近年來在金門承接標案金額達2億餘元，其中還涵括了105、106、108三個年度的金門縣道路及零星工程案，沒想到設計出來的道路工程卻完全不符當地居民的需求，更沒有事先與居民溝通產業道路及私有地問題，態度實在讓人無法接受

縣府工務處則表示，會暫緩橋面該區段之施工，並將民眾的意見納人工程修正參考的共識，會再取得共識後再行復工。工務處也說明，先前在公開說明會中，一直有說這一段路面會抬升，事先也有調查工作，而且還包含了交通流量調查，而無名橋8之前被颱風沖壞後，只是緊急灌漿搶修而已，需要重建才安全；重建時需要配合通洪斷面規範設計，所以需要抬高橋面。至於，施工過程中的廢土棄置問題，會要求廠商改善。

金鑽進士路的高陽路無名橋路段因施工不當，引發后水頭居民的強烈不滿，縣府昨天召開說明會，與村民溝通。記者蔡家蓁／攝影
金鑽進士路的高陽路無名橋路段因施工不當，引發后水頭居民的強烈不滿，縣府昨天召開說明會，與村民溝通。記者蔡家蓁／攝影
金門縣議員董森堡質疑，規劃公司所設計出來的道路，完全不符當地居民的需求，更沒有事先與居民溝通產業道路及私有地問題，態度實在讓人無法接受。記者蔡家蓁／攝影
金門縣議員董森堡質疑，規劃公司所設計出來的道路，完全不符當地居民的需求，更沒有事先與居民溝通產業道路及私有地問題，態度實在讓人無法接受。記者蔡家蓁／攝影

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