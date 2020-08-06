影／朱立倫合體恆春鎮長候選人張榮志

國民黨前主席朱立倫今天南下輔選屏東縣恆春鎮長補選候選人張榮志；對跨黨派立委收賄風暴，其中又有有意角逐縣長初選的立委蘇震清涉案，是否會對恆春鎮長補選、甚至對下屆縣長選情造成影響；朱立倫強調，選民對兩黨的施政和清廉期待很深，過去本來冀予厚望的民進黨發生貪腐事件，也給選民一個選擇機會，下屆屏東縣長人選，國民黨絕對會推出最優秀、清廉的候選人。

恆春鎮因無黨籍鎮長盧玉棟賄選判決當選無效，本月22日舉行行補選，共5人參選。國民黨提名本屆敗給盧玉棟的前縣議員張榮志、民進黨提名現任議員陳文弘，盧玉棟力挺的恆春鎮代會副主席陳進興、獨立書店負責人郭德慧和補教業者王迎曦，均以無黨籍參選。其中，擔任蘇震清恆春區服務處主任的陳進興，因未參與黨內初選遭開除黨籍。