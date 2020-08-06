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高市教育局加強稽查補習班課後照顧中心 5防線加強防疫
高雄市教育局關心補習班防疫，並宣導落實進班戴口罩、量體溫、消毒，至7月底已稽查214間補習班、152間課後照顧中心。今天並加強要求補習班與課後照顧中心加強防疫「五道防線」，包括健康監控、口罩配戴時機、手部衛生、環境管控與衛教宣導。
高雄市政府教育局表示，補習班及兒童課後照顧服務中心的防疫物資，包括口罩及酒精，統一由中央配發，目前總計配送734瓶4公升酒精、3828瓶0.6公升酒精、4937盒備用口罩。
教育局主祕李黛華說，依中央流行指揮中心8月5日公告，民眾出入人潮擁擠或密閉場所，應務必佩戴口罩，並養成勤洗手、咳嗽禮節等衛生習慣。補習班、課照中心教室空間多屬集中密閉空間，應依據中央指引戴口罩上課、進出，以降低感染風險。
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