高市教育局加強稽查補習班課後照顧中心 5防線加強防疫

高雄市教育局關心補習班防疫，並宣導落實進班戴口罩、量體溫、消毒，至7月底已稽查214間補習班、152間課後照顧中心。今天並加強要求補習班與課後照顧中心加強防疫「五道防線」，包括健康監控、口罩配戴時機、手部衛生、環境管控與衛教宣導。

高雄市政府教育局表示，補習班及兒童課後照顧服務中心的防疫物資，包括口罩及酒精，統一由中央配發，目前總計配送734瓶4公升酒精、3828瓶0.6公升酒精、4937盒備用口罩。