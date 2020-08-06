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台中日曜名牌包搶購會 用振興三倍券有機會抽中名牌包
受疫情影響，許多人不能趁暑假出國到OUTLET血拚，台中市日曜天地OUTLET明起至24日以「小瑕疵、大折扣」為號召，集結國際知名的CHANEL、PRADA、GUCCI等60大精品名牌，舉辦「NG名牌包搶購會」有超過萬個NG名牌包最低下殺1折起，可以破盤價買到夢寐以求的名牌包。
日曜天地已連續第10年舉辦這樣的NG名牌包搶購會，趁今年10周年慶，免費送10個NG名牌包，只要是前50名到場民眾即可參加「解放I（愛）NG、搶包大作戰」活動，民眾只要大聲喊出最想搶到的品牌，最高分貝的人可把NG名牌包直接帶走。
尤其是，配合振興三倍券，只要結帳時使用，就能獲得抽獎券，中獎者可用200元振興券買到價值2萬元以上的名牌包。
人氣網紅謙謙、Zora、法法今在搶購會前往，分享購物心得。日曜天地指出，400坪NG名牌包搶購會場，包款琳瑯滿目，詢問度高的美國輕奢名牌MICHAEL KORS、COACH最低下殺2.5折、法國頂級名牌CHANEL下殺2.6折，同時也有知名行李箱品牌SAMSONITE 3折起、小資女愛好品牌RABEANCO及休閒包款EASPAK 1折起。
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