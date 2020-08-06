台中日曜名牌包搶購會 用振興三倍券有機會抽中名牌包

受疫情影響，許多人不能趁暑假出國到OUTLET血拚，台中市日曜天地OUTLET明起至24日以「小瑕疵、大折扣」為號召，集結國際知名的CHANEL、PRADA、GUCCI等60大精品名牌，舉辦「NG名牌包搶購會」有超過萬個NG名牌包最低下殺1折起，可以破盤價買到夢寐以求的名牌包。

日曜天地已連續第10年舉辦這樣的NG名牌包搶購會，趁今年10周年慶，免費送10個NG名牌包，只要是前50名到場民眾即可參加「解放I（愛）NG、搶包大作戰」活動，民眾只要大聲喊出最想搶到的品牌，最高分貝的人可把NG名牌包直接帶走。

尤其是，配合振興三倍券，只要結帳時使用，就能獲得抽獎券，中獎者可用200元振興券買到價值2萬元以上的名牌包。