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林智堅、潘孟安合體 可可農莊展現職人設計力
新竹市長林智堅「設計力，請你幫幫忙」環島收集全台設計力行程，6日走訪國境之南屏東，在屏東縣長潘孟安帶領下，市府團隊參觀可可莊園，看見屏東可可青農職人的創意與設計力。林智堅邀請大家參展10月1日至11日在新竹登場的2020台灣設計展，潘孟安當場允諾，屆時帶領縣府團隊交流，讓全台灣見識屏東的設計力。
潘孟安說，屏東是農業縣，縣府團隊不斷思考如何讓過往的檳榔園轉型，讓農產更有產業發展、符合國際潮流。隨著不斷努力，逐漸發展出「咖啡、可可、黑豆」三黑產業。由可可加工製程的巧克力近年來屢獲國際大賽肯定，如今屏東可可在地栽種、加工包含烘培、篩選、水洗等13道工法，都在屏東一條龍作業。
潘孟安說，屏東縣的可可產業未來將結合「屏東縣客庄可可產業跨域推廣所」，有效整合可可周邊商品、農特產與生態教育展覽園區，台灣可可產業在世界舞台已經嶄露頭角，未來將逐步進行在地產業升級。透過多元經營模式，帶動周邊經濟效益活絡。
林智堅說，「2020台灣設計展」將從數位科技、城市設計、都市創新和生活產業等多面向切入，展場總計兩公里長，含括所有新竹知名地標，包括城隍廟、新竹公園、影像博物館、美術館、隆恩圳、州圖等，「整座城市都是展場」，藉由設計力導入城市治理，不但讓公共建設具備美感與設計，也讓生活環境更友善、科技更加人性化、商品更有質感。
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