宣傳台灣設計展 林智堅參觀屏東可可莊園

新竹市長林智堅為宣傳「2020台灣設計展」展開環島行程，今天參觀屏東的可可莊園，看見屏東可可青農職人的創意與設計力，邀請屏東可可農和巧克力業者參加今年台灣設計展。

林智堅的「設計力，請你幫幫忙」環島收集全台設計力行程，今天在屏東縣長潘孟安陪同下，參訪屏東可可莊園，看見屏東可可青農職人的創意與設計力。

林智堅表示，屏東一直是新竹市的重要夥伴，去年展開五星學習之旅，率隊到屏東觀摩2019台灣燈會，感受屏東燈會驚奇打響「屏東品牌」；即將在10月舉辦的台灣設計展，不能錯過屏東可可這項優質產業，從產地到餐桌，設計出不同風味的巧克力，從食材裡鑽研出最甜蜜的台灣品牌。

林智堅表示，「2020台灣設計展」將從數位科技、城市設計、都市創新和生活產業等多面向切入，展場總計2公里長，所有新竹知名地標包括城隍廟、新竹公園、影像博物館、美術館、隆恩圳、州圖等，「整座城市都是展場」。

潘孟安表示，屏東可可加工製程的巧克力近年來屢獲國際大賽肯定，如今屏東可可在地栽種、加工包含烘培、篩選、水洗等13道工法，都在屏東一條龍作業，放眼全世界都是相當難得。

潘孟安說，今年台灣設計展移師新竹舉辦，一定會帶隊前往學習，讓屏東農產融合設計元素，讓全國民眾了解屏東農業設計力。

「2020台灣設計展」以「Check in Hsinchu-人來風」為主題，10月1日至11日在新竹市登場。

為宣傳將在新竹登場的「2020台灣設計展」，新竹市長林智堅（左）6日造訪屏東，與屏東縣長潘孟安（右）一起邀請大眾10月到新竹參觀設計展。 中央社／屏東縣政府提供