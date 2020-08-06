墾丁綺麗珊瑚帶不走 自製拓印最環保時尚紀念品

墾丁國家公園海域美麗的珊瑚讓人嚮往，但不能帶回家當紀念品或伴手禮，珊瑚礁美麗的紋路是許多設計師作品的靈感來源，墾管處動巧思於21日舉辦「海之印記─讓珊瑚萬花拓」活動，遊客可藉由珊瑚拓印在棉布袋及方巾上的創意發揮，帶回獨一無二的墾丁珊瑚印記。

墾管處解說教育課長馬協群說，珊瑚是墾丁國家公園的瑰寶 珊瑚的姿態美麗多彩，除了吸引眾多的生物棲息，及人 類前來一賭這美麗豐富的珊瑚生態系，當地居民與這珊瑚 生態系更是緊密關聯!早期甚至將遺留在沙灘上的珊瑚礁石 當建材，推砌成咾咕厝，讓海裡的建築師來到陸地上依舊 大顯身手。

他說，珊瑚礁美麗的紋路也成了許多設計師作品的靈感來，將如煙火般的珊瑚蟲骨骼拓印在棉布袋及方巾上，不僅成為環保時尚「旅行紀念品」，也重新賦予海洋資源新生命；活動除在創意手作過程中除增加海洋知識，更重要的是創意時尚又友善環；即日起歡迎上官網免費報名。