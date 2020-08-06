中油捐贈再生電腦 偏鄉國小排隊登記等著搶

台灣中油公司煉製事業部公關經理顏清瑞與資訊室經理李政憲，今天代表中油各捐贈30台再生電腦，給梓官國小與路竹國小。中油的善舉在教育界傳開，搶著「登記」等待受贈，汰換下來的電腦成了搶手貨。

顏清瑞表示，中油秉持取之社會、用之社會的企業責任，對於扶助弱勢團體與文教公益活動不落人後。此次為配合政府推動社會關懷、縮短城鄉數位差距政策，及響應該公司再生電腦捐贈計畫，捐贈再生電腦到梓官、路竹國小，也希望能拋磚引玉，讓更多企業響應，共同提升學生學習品質，打造優質的學習環境。

梓官國小校長林嘉文表示，中油捐贈的電腦，部分將建置於班級及行政處室，並在行政處室設置「上網區」，除供老師觀摩各式教學方法，也提供教師學習成長的管道。 放置於班級的電腦，做為班級學生進行網路教學及CoolEnglish英語平台教學和喜閱網闖關使用。除了班級老師可運用教育平台的資訊媒材進行教學外，也可以開放學生在課餘時間的自主學習。