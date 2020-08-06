中油捐贈再生電腦 偏鄉國小排隊登記等著搶
台灣中油公司煉製事業部公關經理顏清瑞與資訊室經理李政憲，今天代表中油各捐贈30台再生電腦，給梓官國小與路竹國小。中油的善舉在教育界傳開，搶著「登記」等待受贈，汰換下來的電腦成了搶手貨。
顏清瑞表示，中油秉持取之社會、用之社會的企業責任，對於扶助弱勢團體與文教公益活動不落人後。此次為配合政府推動社會關懷、縮短城鄉數位差距政策，及響應該公司再生電腦捐贈計畫，捐贈再生電腦到梓官、路竹國小，也希望能拋磚引玉，讓更多企業響應，共同提升學生學習品質，打造優質的學習環境。
梓官國小校長林嘉文表示，中油捐贈的電腦，部分將建置於班級及行政處室，並在行政處室設置「上網區」，除供老師觀摩各式教學方法，也提供教師學習成長的管道。 放置於班級的電腦，做為班級學生進行網路教學及CoolEnglish英語平台教學和喜閱網闖關使用。除了班級老師可運用教育平台的資訊媒材進行教學外，也可以開放學生在課餘時間的自主學習。
路竹國小校長鄭進斛表示，中油公司捐贈電腦的善舉，已經在高雄市教育界傳開，但因數量有限，許多學校都在爭取。燕巢國小校長朱麗玲緊迫盯人，趕緊先透電話向中油商討捐贈20至30台電腦，顏清瑞二話不說，大方地答應下來。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言