競選小物陳其邁應援毛巾搶手 李眉蓁馬克杯完售

高雄市長補選投票倒數計時，藍綠白候選人全力衝刺拚選情也拚人氣，民進黨陳其邁競選小物「邁應援毛巾」賣到斷貨還要再追加，國民黨李眉蓁推限量馬克杯也完售。

選舉投票剩不到10天，候選人馬不停蹄拜票，也要尋求黨內同志扮分身幫忙催票，趕場衝人氣是候選人不能輸的眉角。

陳其邁競總表示，推出競選商品「邁小物」，賣到斷貨的人氣商品是被陳其邁披在脖子上掃市場拜票的「邁應援毛巾」，最近第三度追加補貨，第二名的是印著「有政府，會做事」的各色T-shirt。

至於陳其邁的愛貓陳小米LINE貼圖還一度衝上排行榜Top 10，可見常常陪伴陳其邁直播的「陳小米」人氣搶搶滾。

陳其邁競總指出，未來將會積極發展文創產業，例如「鳳山中城計畫」，將以鳳山衛武營為中心結合附近的迷迷村等發展，帶動高雄文創及數位內容產業群聚發展。

李眉蓁的競選募款小物也不遑多讓，有李眉蓁馬克杯、Keep GoingT恤、USB電風扇等。競總指出，限量馬克杯早已被搶購一空，帽子及T恤接近缺貨，可見受歡迎程度。相關商品在李眉蓁競總和臉書提供訊息，民眾可以在募款小物專區選購。

民眾黨吳益政競總則指出，吳益政沒有多餘的資源，拜票以發送扇子及面紙做宣傳，凸顯吳益政陽光經濟的競選主軸。