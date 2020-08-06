疑遭老鼠咬傷頭部感染昏迷 澎湖男子送醫搶救

澎湖一名葉姓青年在自家睡夢中，疑遭老鼠咬傷頭部，因疏失未求醫看診導致感染陷入昏迷，送醫在加護病房搶救中。

澎湖縣政府衛生局、環保局等單位接獲通報，極為關切，前往葉男家中了解並採取檢體化驗，同時在住宅放置捕鼠器，防止意外再發生，並將清理內外環境。

據鄰居指出，這名疑被老鼠咬傷頭部的葉姓年輕人，領有身心障礙手冊，與父兄同住一起，平時有協助親友傢俱行的工作，月初在住家睡覺中疑遭老鼠咬傷導致感染，陷入昏迷送醫，目前還在與死神博鬥，令親友們不敢置信。

據了解，葉家父子平日以蒐集回收各種廢棄物，堆置在整幢的4樓住家和老家附近空地，經年累月，環境髒亂惡臭，形成流浪貓與老鼠棲息的地方，變成人、貓和鼠共處一室，還有蟑螂、跳蚤等，令人瞠目結舌，是否因此傳出在睡覺中遭老鼠咬傷頭部的事件，但亦有傳出是被恙蟲咬所致，真正原因尚待醫政單位作進一步檢驗。

由於葉男住家內外堆積滿滿的廢棄物，又緊鄰市區大馬路，加上惡臭，附近居民多次向里長反映，市公所與環保單位曾多次協助清理，但事後再度囤積廢棄物，附近民眾也都莫可奈何。