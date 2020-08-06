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父親節將至 搭高市「88520」諧音公車抽獎送禮券

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導
適逢8月8日父親節及暑假，高市交通局為鼓勵親子出遊，8月8日及9日搭乘「88520」諧音系列特定公車路線並拍照上傳，就可抽家樂福300元禮券。圖／高雄市交通局提供
適逢8月8日父親節及暑假，高市交通局為鼓勵親子出遊，8月8日及9日搭乘「88520」諧音系列特定公車路線並拍照上傳，就可抽家樂福300元禮券。圖／高雄市交通局提供

適逢8月8日父親節及暑假，為鼓勵親子出遊，高雄市公車推父親節感恩活動，8月8日及9日搭乘「88520」諧音系列特定公車路線並拍照上傳，就可抽家樂福300元禮券。另23日前搭任何公車拍照上傳，加碼再抽必勝客個人披薩套餐。

交通局表示，8月8日、9日兩天凡搭乘有「88520」諧音的路線公車，如88建國幹線、52、0南、0北公車路線等公車路線，拍照並回答指定留言，上傳到交通局「轉動高雄青春夢」粉絲專頁，即可抽家樂福300元禮券。

另外，8月8日至23日期間，搭乘高雄市任何公車自拍並回答指定留言，上傳到「轉動高雄青春夢」粉絲專頁，再加碼抽必勝客個人披薩套共17組。

交通局代理局長張淑娟說，適逢炎炎夏日，相較於曬太陽騎機車，有冷氣的公車最適合全家搭乘出遊。搭配父親節到來，為增添趣味性，交通局推出父親節搭公車抽獎活動，鼓勵民眾多利用公車出遊。

此外，市府觀光局暑假也推出一系列「高雄真水」活動，分別位於蓮池潭、旗津與五福中正愛河畔等知名景點，搭配刷卡搭公車前往，有「市區公車一日兩段吃到飽」、「搭公路客運最高自付額60元」、「捷運轉乘公車現折3元」等優惠。

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