合體朱立倫訪石斑魚業者 李眉蓁允努力行銷

國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁今天與前主席朱立倫合體走訪石斑魚養殖業者，允全力行銷也要打開外銷通路，被問到是否不打算上「館長」陳之漢直播？她說有時間會多關心市民。

李眉蓁由前國民黨主席朱立倫陪同走訪永安石斑魚養殖場了解班長蘇國禎石斑魚養殖情形，面對館長疑似被質疑沒有約李眉蓁直播一事，媒體於聯訪提問她是否不打算上館長節目？

她說，「現在的時間就是只關心高雄市民」。不過被問到有關前市長韓國瑜的支持者或粉絲都現身幫忙輔選，是否是要爭取韓粉的支持，李眉蓁表示，歡迎有更多的人支持她。

朱立倫和李眉蓁走訪蘇國禎養殖漁塭，有前海洋局長趙紹廉陪同，談到高雄市養殖漁業每年有逾新台幣33億元產值，其中石斑魚占約11億元、約1/3比例；但是受到武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情的影響，外銷大幅下滑，朱立倫呼籲民眾多消費協助漁民度過營運危機。

李眉蓁表示，協助漁民並打開外銷通路是市長的重要工作，永安因為有中油冷、溫排水供應讓石斑魚養殖品質更佳，允諾未來會加強智慧冷鏈生產線，將高雄市的漁產賣出去。

朱立倫為李眉蓁掛保證未來會全力打拚行銷石斑魚。他也允諾還會來為李眉蓁站台輔選並關心高雄市的各項產業發展，並盼警方趕快讓網路留言對李眉蓁的恐嚇案儘快破案，免於因個人暴力傾向影響選舉公平公正。

陪同走訪石斑魚場的還有國民黨市議會副議長陸淑美、市議員蔡金晏等人並聽取養殖業者面對的經營困境。