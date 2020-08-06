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88高雄光之穹頂辦親子園遊會 打卡送衛生紙防疫酒精

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市勞工局8月8日父親節下午在高雄捷運美麗島站光之穹頂，舉辦庇護商品「有buy有保庇，牽手逗陣來守護」親子園遊會。圖／高雄市勞工局提供
高雄市勞工局8月8日父親節下午在高雄捷運美麗島站光之穹頂，舉辦庇護商品「有buy有保庇，牽手逗陣來守護」親子園遊會。圖／高雄市勞工局提供

高雄市勞工局8月8日父親節下午在高雄捷運美麗島站光之穹頂，舉辦庇護商品「有buy有保庇，牽手逗陣來守護」親子園遊會，民眾只要購買園遊劵，就有機會抽中雀巢膠囊咖啡機、大同電鍋等多項好禮，滿額還送刮刮卡，讓民現刮現賺。勞工局並邀請「神人級」噴漆畫家陳若欣，及視障歌手朱禹豪到場表演。

高雄市目前共有9家庇護工場，提供148位身心障礙朋友工作，所生產庇護商品都是身障者全心投入工作的努力成果。但今年上半年業績受疫情影響而下滑，勞工局特別選在父親節當日，舉辦園遊會活動來振興買氣，並提前行銷優質的中秋庇護商品，也希望社會大眾多加支持，踴躍採購。

活動現場共有14個攤位，除提供庇護商品試吃及展售外，並有許多精美的手作、文創商品，與童趣戳戳樂遊戲，為鼓勵民眾參與，只要現場拍照打卡上傳小勞男孩臉書專頁，即可獲得衛生紙、防疫酒精等限量好禮，送完為止。

高雄市勞工局8月8日父親節下午在高雄捷運美麗島站光之穹頂，舉辦庇護商品「有buy有保庇，牽手逗陣來守護」親子園遊會。圖／高雄市勞工局提供
高雄市勞工局8月8日父親節下午在高雄捷運美麗島站光之穹頂，舉辦庇護商品「有buy有保庇，牽手逗陣來守護」親子園遊會。圖／高雄市勞工局提供

勞工局 父親節

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