小確幸來了！金門敲定秋節家戶購酒日期 民眾記得領取
金門縣政府近期敲定「109年中秋節購酒」的配售時程，將從金城鎮、烈嶼鄉開始，預計從9月3日至9日，共計7天在全縣各鎮村里銷售處展開配售，請民眾多加留意，在指定時間內前往領取，別讓自己的權益睡著了。
金門縣府財政處表示，此次中秋節配售酒品為「1公升53度特選金門高粱酒」1打（共計有12瓶），採整打銷售不拆解，每瓶的單價為新台幣400元，一打總計新台幣4800元整。縣民如果於109年10月1日（含）仍設籍本縣且連續滿4年，並已年滿20歲，取得一般配售資格，請於各鄉鎮配售期間向各村里配售點洽購。
各鄉鎮配售期程依序為金城鎮及烈嶼鄉（配售日期9月3、4、5日）、金寧鄉（配售日期9月4、5、6日）、金沙鎮（配售日期9月5、6、7日）、金湖鎮（配售日期9月7、8、9日）。
財政處表示，符合一般配售資格縣民如果無法在鄉鎮配售期間申購本節配售酒品，可於109年9月23日至25日三天期間向金酒公司寧山庫（營業時間上午8:00-11:30，下午1:30-4:30）辦理補申購，逾期仍未申購，不再受理補申購。
另外，縣府也表示，若在金門工作，則認證設籍配售資格，只要滿一年，必須在109年10月1日（含）同時符合：(1)當日仍設籍本縣且連續滿1年；(2) 當日仍實際於本縣工作且連續滿1年；(3)已年滿20歲。同時符合前3項條件者，請於109年9月7、8、9日（上午8時30分至11時30分，下午2時整至5時整）檢具設籍、工作及年齡證明文件，並填妥申請書向縣府財政處申請認證【逾期不受理】。應檢附文件另詳財政處網頁公告（https://kmfinance.kinmen.gov.tw），申請書請於該公告下自行下載列印，並預先填妥以節省等待時間。
此項認證通過之名冊將於109年9月21日統一公佈於縣府財政處網站，不另行發文通知認證通過之申請人。通過認證者申購本節酒品期間及地點，同一般配售資格縣民補申購期間及地點（109年9月23日至25日三天期間向金酒公司寧山庫申購），逾期不受理補申購。其他各項認證作業，可向戶籍所在鄉鎮公所洽詢。
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