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遊客湧入墾丁用水量驟增 水公司提高供水量增設加壓站

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
暑假展開後，屏東恆春半島的報復性旅遊人潮造成自來水用水量驟增，恆春鎮南灣里馬鞍山一帶的管線末端用戶每到假日水量就變小，立委周春米召開改善協調會。記者潘欣中／攝影
暑假展開後，屏東恆春半島的報復性旅遊人潮造成自來水用水量驟增，恆春鎮南灣里馬鞍山一帶的管線末端用戶每到假日水量就變小，立委周春米召開改善協調會。記者潘欣中／攝影

屏東恆春半島是南台灣旅遊勝地，暑假展開後的報復性旅遊人潮，造成自來水用水量驟增，恆春鎮南灣里馬鞍山一帶的管線末端用戶每到假日水量就變小，甚至想儲水備用都來不及，成了民宿業者和居民的噩夢；水公司表示，因應假日用水量驟增，除增加牡丹水庫供水量外，已規畫增設恆南自來水加壓站，預計11月底開工，工期4個月。

「同樣繳水費， 為何不能享有穩定的供水品質！」受理陳情的立委周春米日前召開供水改善協調會，南灣里長葉啟俊、碧海藍天管理委員會主委林奧林及多位住戶， 抱怨恆春地區在連續假日因大量遊客湧入，用水驟增，造成水壓降低，管線末端用戶在假日水量變小，連想儲水都來不及，民宿業者難對房客交代，居民生活也大不便。

周春米說，自來水穩定供應除了民生用水問題，同時也是振興恆春旅遊品質重要因素之一；投入恆春鎮長補選的縣議員陳文弘說，自來水供應不穩定，對當地民眾的生活及觀光旅遊帶來極大的影響，民生用水應該是方便性、普及性。

自來水公司第7區管理處長武經文說，因用水驟增，造成水壓降低，經檢測漏水管線及牡丹廠出水量從2萬5000噸增加至3萬2000噸因應後，水壓已提升且供水穩定；針對南灣里等管線末端用戶，水公司已規畫投入1050萬元經費增設恆南加壓站，徹底改善水壓不足問題。

另對滿州鄉長樂村、九鵬村、港仔村及中科院九鵬基地自來水延管案，武經文說，107年曾多次邀集相關單位現勘，也規規路線、用戶及所需經費， 已向林務局承租配水池用地，但事涉水土保持區規畫，建請水利署水土保持局暫緩推動；周春米表示，九鵬基地也在缺水範圍內，將協調國防部分擔水公司延管施設所需部分經費。

恆春 民宿 漏水

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