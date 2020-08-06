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高雄市長補選 中選會：防疫措施高規格
高雄市長補選8月15日投票，因應全球新冠肺炎疫情，中選會表示，與高雄市選舉委員會配合中央流行疫情指揮中心的相關指引，採高規格選務防疫措施，落實防疫新生活運動，共同維護國人健康。
中選會表示，目前國內疫情雖趨於平穩，但國際疫情仍嚴峻，高雄市選舉委員會審慎辦理本次補選選務防疫工作。
前往投票的民眾，請配合以下防疫措施：
一、配戴口罩進入投票所。
二、進入投票所須量測體溫及手部消毒。
三、保持社交距離排隊投票。
四、居家隔離、居家檢疫的民眾不得進入投票所投票或參觀開票。
五、有發燒症狀選民前往投票時，須登記姓名及聯絡方式，並配戴手套後，由工作人員引導至專用遮屏投票。
六、參觀開票採實聯制。
中選會說明，今年爆發新冠肺炎疫情，中選會遵照中央流行疫情指揮中心的相關指引，採高規格選務防疫措施，累積相當多的防疫經驗，這次辦理補選投票防疫也不例外，請民眾可安心投票。
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