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財神爺降臨！屏東縣開出2張1千萬統一發票大獎

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
民眾在統一超商頭前溪門市買10元報紙，統一發票中1千萬元。記者劉星君／攝影
民眾在統一超商頭前溪門市買10元報紙，統一發票中1千萬元。記者劉星君／攝影

109年5、6月期統一發票，開出16張特別獎（新台幣1千萬元），國稅局屏東分局指出，2張獎落屏東，分別在屏東市統一超商頭前溪門市、鹽埔鄉的全家便利商店鹽埔豐年門市，提醒幸運得主，領獎期間從109年8月6日起到109年11月5日止，請趕快檢視發票，別讓財神爺擦身而過。

國稅局屏東分局指出，兩張獎落屏東千萬發票，分別在統一超商頭前溪門市消費10元報紙、全家便利商店鹽埔豐年門市購買200元菸品。

國稅局屏東分局提醒，購物消費使用載具儲存雲端發票，除能避免發票遺失，還能幫忙對獎，更可省下千分之4的印花稅，此外享有「雲端發票專屬獎」（100萬元、2000元、500元）的對獎資格，中獎機會多1次。

統一發票 屏東 超商

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