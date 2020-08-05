影／公路總局翻轉監理「4個辦」 提升業務數位化

公路總局南投監理站今年搬新家，所有業務均遷往都移往位在南投市光明一路的新址辦理，除全新的綠建築辦公廳舍，更翻轉監理業務，提升網路數位化比率，今辦理「翻轉監理第1站」簡政便民成果展示，交通部長林佳龍也親往視導。

南投監理站指出，新站採綠建築工法，玄關意象入口為「人」字設計，象徵以人為本、出入平安、為民服務，櫃台設計採軟性曲線櫃台，大廳天花板採圓形設計，象徵安全運轉圓滿的車輪，盼透過整體環境改變民眾對監理機關刻板冰冷印象。

而公路總局多年來持續精進便民革新措施，以「翻轉監理」為概念，將公路監理業務簡化，提升網路數位化比率，因該站設站已一甲子，成為翻轉第1站，今天首次展出「2.0數位自助服務機」、「車輛號牌智慧收繳機」、及「數位行動監理站」。

其中，「2.0數位自助服務機」能提供日文譯本、無肇事證明、駕駛經歷證明、報廢證明申辦、繳納汽燃費及交通罰鍰等9種申辦項目，可現金、轉帳、刷卡和行動支付，民眾免抽號碼牌就能辦，該機器目前已在高雄市區監理所上線使用。

「車輛號牌智慧收繳機」則能透過機台進行註銷及報廢手續，並繳交實體車牌，未來將設置在代檢廠、駕訓班等非監理單位地點，民眾可逕行使用註銷車牌；「數位行動監理站」則巡迴全台偏鄉提供機車考照、駕照補換發、汽燃料開單等服務。

此外，公路總局已於7月1日將台北市、台北、高雄、高雄市、台中、嘉義、新竹等7區監理所區域業務全面解封，少數原受限只能到車、駕、籍地的監理機關申辦項目已都能跨區域辦理，因此已經是「一個監理站，統統都能辦」。