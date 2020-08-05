快訊

傳士官兜售機密作戰計畫 國防部：已報請檢察機關指揮偵辦

又傳一人自台返港確診 指揮中心聯絡港方後這樣說

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／公路總局翻轉監理「4個辦」 提升業務數位化

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
台中區監理所南投監理站搬新家至南投市光明一路，交通部長林佳龍（右2）今剪綵視導。記者賴香珊／攝影
台中區監理所南投監理站搬新家至南投市光明一路，交通部長林佳龍（右2）今剪綵視導。記者賴香珊／攝影

公路總局南投監理站今年搬新家，所有業務均遷往都移往位在南投市光明一路的新址辦理，除全新的綠建築辦公廳舍，更翻轉監理業務，提升網路數位化比率，今辦理「翻轉監理第1站」簡政便民成果展示，交通部長林佳龍也親往視導。

南投監理站指出，新站採綠建築工法，玄關意象入口為「人」字設計，象徵以人為本、出入平安、為民服務，櫃台設計採軟性曲線櫃台，大廳天花板採圓形設計，象徵安全運轉圓滿的車輪，盼透過整體環境改變民眾對監理機關刻板冰冷印象。

而公路總局多年來持續精進便民革新措施，以「翻轉監理」為概念，將公路監理業務簡化，提升網路數位化比率，因該站設站已一甲子，成為翻轉第1站，今天首次展出「2.0數位自助服務機」、「車輛號牌智慧收繳機」、及「數位行動監理站」。

其中，「2.0數位自助服務機」能提供日文譯本、無肇事證明、駕駛經歷證明、報廢證明申辦、繳納汽燃費及交通罰鍰等9種申辦項目，可現金、轉帳、刷卡和行動支付，民眾免抽號碼牌就能辦，該機器目前已在高雄市區監理所上線使用。

「車輛號牌智慧收繳機」則能透過機台進行註銷及報廢手續，並繳交實體車牌，未來將設置在代檢廠、駕訓班等非監理單位地點，民眾可逕行使用註銷車牌；「數位行動監理站」則巡迴全台偏鄉提供機車考照、駕照補換發、汽燃料開單等服務。

此外，公路總局已於7月1日將台北市、台北、高雄、高雄市、台中、嘉義、新竹等7區監理所區域業務全面解封，少數原受限只能到車、駕、籍地的監理機關申辦項目已都能跨區域辦理，因此已經是「一個監理站，統統都能辦」。

林佳龍則說，監理翻轉概念「4個辦」不用辦、隨時辦、很快辦、都能辦，不合時宜規定或行政程序簡化不用辦，線上線下隨時辦減輕定點負荷，定點動線友善很快辦好不用等，而廢除電腦監理跨區連線限制後都能辦，監理業務因此更便民。

公路總局翻轉監理業務提升網路數位化，交通部長林佳龍（右2）體驗自行報廢車牌。記者賴香珊／攝影
公路總局翻轉監理業務提升網路數位化，交通部長林佳龍（右2）體驗自行報廢車牌。記者賴香珊／攝影
公路總局翻轉監理業務提升網路數位化，交通部長林佳龍（右1）體驗自行報廢車牌。記者賴香珊／攝影
公路總局翻轉監理業務提升網路數位化，交通部長林佳龍（右1）體驗自行報廢車牌。記者賴香珊／攝影
公路總局台中區監理所南投監理站今年搬新家至南投市光明一路。記者賴香珊／攝影
公路總局台中區監理所南投監理站今年搬新家至南投市光明一路。記者賴香珊／攝影
公路總局翻轉監理業務提升網路數位化，交通部長林佳龍（右1）體驗自行報廢車牌。記者賴香珊／攝影
公路總局翻轉監理業務提升網路數位化，交通部長林佳龍（右1）體驗自行報廢車牌。記者賴香珊／攝影
台中區監理所南投監理站搬新家至南投市光明一路，交通部長林佳龍（中）今視導。記者賴香珊／攝影
台中區監理所南投監理站搬新家至南投市光明一路，交通部長林佳龍（中）今視導。記者賴香珊／攝影

監理站 綠建築

延伸閱讀

影／網KUSO雪隧檢討報告狠酸部長 林佳龍：製造爭議

台鐵砸千萬翻轉形象 基層怒：原來不是沒錢發加班費

澎湖旅宿業哄抬房價 交長放話要取消補助

安心旅遊補助哄抬房價 林佳龍：再犯取消資格

相關新聞

影／公路總局翻轉監理「4個辦」 提升業務數位化

公路總局南投監理站今年搬新家，所有業務均遷往都移往位在南投市光明一路的新址辦理，除全新的綠建築辦公廳舍，更翻轉監理業務，...

兩岸通水滿2年議員爆浪費水源？縣府：按實際需求抽取

兩岸通水今天屆滿2周年，金門縣議員董森堡近日接獲民眾陳情，指今年金門的降雨不足，金沙地區許多上游湖庫與溪流也面臨缺水的狀...

大齡單身女子扛照顧父母重責 獲孝行獎

50歲住高雄美濃的楊馥榕照顧中風母親與弟弟，一打二不以為苦；56歲高雄桃源區謝瑞娥照顧九旬老母20多年仍甘之如飴，她們都...

橋科聯外道路要做3到10年 立委批「拖太久」

橋頭科學園區是高雄市重大投資建設之一，但部分聯外道路預計要3到10年才能全數完工，不符地方期待，立委邱志偉代為請命，要求...

比鄭成功畫像久遠 「蔡復一畫像」成金門首件重要古物

金門的首件國寶就是它！繼2013年10月4日文化部指定「金門迎城隍」為離島第一個國家重要民俗活動後，時隔7年，金門的「蔡...

搭三倍券熱潮 高雄認養毛小孩可獲逾6000元大禮

搭上三倍券熱潮，高雄市動保處也祭出加碼放大術，想養毛小孩的高雄市民，不必持三倍券，只要10月底前到高雄壽山及燕巢兩處動物...

盛夏遊高市熱帶植物園 體驗秋石斛蘭季節限定浪漫

花形嬌美的秋石斛蘭正值綻放季節，高雄大坪頂熱帶植物園內，粉紫、淡綠、悠白的秋石斛蘭經竹藝師傅巧手纏繞竹片懸掛在步道兩旁喬...

活化傳統市場 高市府要找亮點

每逢選舉，候選人一定安排到人聲鼎沸市場掃街拜票，公有零售市場卻常被略過，原因是這些市場攤商、顧客較少。高雄市經發局正視傳...

她翻山越嶺尋好蜜 連2年特等獎

虎父無犬女！七年級的屏東縣枋山鄉女青農陳怡帆，父親陳生章是曾獲「神農獎」的養蜂達人，為延續引以為傲的家族事業，辭去銀行工...

恆春農會網購 滿500免費送到家

連鎖零售超商近年大舉攻進鄉鎮衝擊傳統商家，屏東縣恆春農會超市導入在地有機小農專區做市場區隔，還提供「孝親宅配送」服務，子...

校園風雲榜／製作國璽基座 黃俊傑展手藝

國立屏東科技大學木材科學與設計系教授黃俊傑，以精湛工藝創作表現，受總統府青睞，獲府方邀請委託設計製作2020總統就職典禮...

樂觀抗癌不放棄 星狀細胞瘤患者加馬刀下獲得新生

23歲陳姓男子8歲罹患罕見的惡性視神經星狀細胞瘤，當初遠赴北部就醫，原本連醫生都不看好，在義大醫院接受加馬刀放射治療後持...

熱門新聞

藍營老將陳超明涉賄遭押 苗栗政壇可能接班人選曝光

真巧！彰化地方創生案3鄉獲通過 鄉長都是綠的

嘉義市首次！私有建築所有權人主動申請古蹟成功

新北5大場所若未採實名制 侯友宜：即日起開罰

桃園捷運綠線G07站開挖40公尺 連續壁今動工第一刀

比鄭成功畫像久遠 「蔡復一畫像」成金門首件重要古物

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。