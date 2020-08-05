兩岸通水滿2年議員爆浪費水源？縣府：按實際需求抽取

兩岸通水今天屆滿2周年，金門縣議員董森堡近日接獲民眾陳情，指今年金門的降雨不足，金沙地區許多上游湖庫與溪流也面臨缺水的狀況，但大陸供水注入下游的榮湖後，卻滲透至金沙水庫溢流入海，形同把白花花的銀子放水流；對此，自來水廠表示，現在大陸引水量是依榮湖及太湖淨水場的實際需求抽取，並無把陸水放流至兩處水庫的情形。

家住金沙后水頭的黃姓民眾就表示，大陸供水滿2周年，但金門的水資源管理仍大有問題，其中陸方來水的二條管線分別注入太湖及榮湖，但位於金沙鎮的榮湖因為地勢滲透影響，水源注滿下游的金沙溪段與金沙水庫向外溢流到大海，除了有浪費水資源之虞外，等同於將買水的錢灑向大海。

家住斗門的陳姓農友也表示，今年的水量僅有去年的一半，大概只有300多毫米，農友研判是缺水的歹年冬，都不敢貿然種農作，相關單位應該要把握旱季清淤浚深，同時把水源引注至上游段，一方面補注地下水源，也讓當地的農友們有水可澆灌。

董森堡指出，金門水資源政策確實需要檢討，嚴重超抽地下水的金西地區沒有大型湖庫可以補助水源，但金東地區卻又出現買來的陸水溢流入海的狀況。現下自來水廠雖有調度水源至瓊林水庫、擎天水庫，但金沙水庫溢流的情氣仍然存在，公部門因為陸水金供是價購而來的民生用水，深恐引流給農民灌溉又會惹來爭議，但白白把水源放流大海豈不是更浪費。

對此，金門縣自來水廠廠長張武達表示，金沙及榮湖水庫因上游集水面積廣大，且大陸引水後榮湖淨水場改使用大陸水源，不再抽取當地榮湖及金沙水庫之原水，致逢降雨常有溢流出海的情形，為避免珍貴水資源浪費，目前都持續將金沙及榮湖的原水抽到瓊林及蘭湖與擎天水庫蓄存。