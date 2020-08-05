快訊

髮夾彎！才宣布境外舊生全解禁 教部秒改口：排除陸生

又傳一人自台返港確診 指揮中心聯絡港方後這樣說

協調馬祖處理違法抽砂船 立委要求製作人工魚礁

中央社 / 連江縣5日電

馬祖海域屢有中國違法抽砂船困擾，民進黨不分區立委洪申翰召開協調會，提出優先查扣後沉海，製作人工魚礁，不僅增強嚇阻，也解決福澳港船席不足、無空間停放的問題。

海洋委員會副主委莊慶達到馬祖，民進黨立委洪申翰昨天在馬祖召開協調會，期盼研討處置違法抽砂船，增強對非法業者的嚇阻效果。針對取締抽砂船後，馬祖港口船席空間不足停靠提出討論，包括海巡署金馬澎分署副分署長宋子陽、海洋委員會海洋保育署科長陳鴻文等也出席。

對於已遭扣押的中國籍違法抽砂船，過去因福澳港船席不足、防疫問題而難以停放，船隻採拍賣方式處理居多。但居民指出，拍賣可讓抽砂船業者再次低價買回，無法持續解決問題。

昨天協調會中，洪申翰要求海委會積極與法務部合作，重新檢討處理扣押的抽砂船，並研擬具體辦法。目前按規定處理方式包括拍賣、政府自用、軍方標靶船、人工魚礁、棄置等方式。

洪申翰表示，將已扣押的違法抽砂船清理，進行棄置或製作人工魚礁沉海，可避免違法業者以僥倖心態重新購買拍賣抽砂船，避免馬祖福澳港船席不足、無空間停放抽砂船的問題。

民進黨連江縣黨部主委李問今天表示，據基層海巡隊員反映，違法抽砂船體型龐大，馬祖海巡船隻值勤取締時仍有安全顧慮，須藉大型艦艇支援幫助執法，希望持續爭取大型艦支援馬祖海域。同時也請海巡署針對馬祖派駐人力或船隻進行評估，未來將協調爭取資源。

馬祖 海巡署 民進黨

延伸閱讀

移工返泰確診 曝台灣無症狀感染隱憂

移工確診曝社區還有疫情隱憂 專家籲儘速做好三件事

推動太陽能光電 綠委公聽會促各部會重新盤點潛力目標

新北環保局「永續未來學院」本月20日開放學生報名

相關新聞

疫情又升溫？台中運動場館落實實聯制、戴口罩

新冠肺炎疫情似乎又開始升溫，台中市運動局指出，從8月4日起國民運動中心、港區運動公園等所轄場館，配合中央流行疫情指揮中心...

影／公路總局翻轉監理「4個辦」 提升業務數位化

公路總局南投監理站今年搬新家，所有業務均遷往都移往位在南投市光明一路的新址辦理，除全新的綠建築辦公廳舍，更翻轉監理業務，...

兩岸通水滿2年議員爆浪費水源？縣府：按實際需求抽取

兩岸通水今天屆滿2周年，金門縣議員董森堡近日接獲民眾陳情，指今年金門的降雨不足，金沙地區許多上游湖庫與溪流也面臨缺水的狀...

大齡單身女子扛照顧父母重責 獲孝行獎

50歲住高雄美濃的楊馥榕照顧中風母親與弟弟，一打二不以為苦；56歲高雄桃源區謝瑞娥照顧九旬老母20多年仍甘之如飴，她們都...

橋科聯外道路要做3到10年 立委批「拖太久」

橋頭科學園區是高雄市重大投資建設之一，但部分聯外道路預計要3到10年才能全數完工，不符地方期待，立委邱志偉代為請命，要求...

比鄭成功畫像久遠 「蔡復一畫像」成金門首件重要古物

金門的首件國寶就是它！繼2013年10月4日文化部指定「金門迎城隍」為離島第一個國家重要民俗活動後，時隔7年，金門的「蔡...

搭三倍券熱潮 高雄認養毛小孩可獲逾6000元大禮

搭上三倍券熱潮，高雄市動保處也祭出加碼放大術，想養毛小孩的高雄市民，不必持三倍券，只要10月底前到高雄壽山及燕巢兩處動物...

盛夏遊高市熱帶植物園 體驗秋石斛蘭季節限定浪漫

花形嬌美的秋石斛蘭正值綻放季節，高雄大坪頂熱帶植物園內，粉紫、淡綠、悠白的秋石斛蘭經竹藝師傅巧手纏繞竹片懸掛在步道兩旁喬...

活化傳統市場 高市府要找亮點

每逢選舉，候選人一定安排到人聲鼎沸市場掃街拜票，公有零售市場卻常被略過，原因是這些市場攤商、顧客較少。高雄市經發局正視傳...

她翻山越嶺尋好蜜 連2年特等獎

虎父無犬女！七年級的屏東縣枋山鄉女青農陳怡帆，父親陳生章是曾獲「神農獎」的養蜂達人，為延續引以為傲的家族事業，辭去銀行工...

恆春農會網購 滿500免費送到家

連鎖零售超商近年大舉攻進鄉鎮衝擊傳統商家，屏東縣恆春農會超市導入在地有機小農專區做市場區隔，還提供「孝親宅配送」服務，子...

校園風雲榜／製作國璽基座 黃俊傑展手藝

國立屏東科技大學木材科學與設計系教授黃俊傑，以精湛工藝創作表現，受總統府青睞，獲府方邀請委託設計製作2020總統就職典禮...

熱門新聞

藍營老將陳超明涉賄遭押 苗栗政壇可能接班人選曝光

真巧！彰化地方創生案3鄉獲通過 鄉長都是綠的

嘉義市首次！私有建築所有權人主動申請古蹟成功

新北5大場所若未採實名制 侯友宜：即日起開罰

桃園捷運綠線G07站開挖40公尺 連續壁今動工第一刀

比鄭成功畫像久遠 「蔡復一畫像」成金門首件重要古物

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。