協調馬祖處理違法抽砂船 立委要求製作人工魚礁

馬祖海域屢有中國違法抽砂船困擾，民進黨不分區立委洪申翰召開協調會，提出優先查扣後沉海，製作人工魚礁，不僅增強嚇阻，也解決福澳港船席不足、無空間停放的問題。

海洋委員會副主委莊慶達到馬祖，民進黨立委洪申翰昨天在馬祖召開協調會，期盼研討處置違法抽砂船，增強對非法業者的嚇阻效果。針對取締抽砂船後，馬祖港口船席空間不足停靠提出討論，包括海巡署金馬澎分署副分署長宋子陽、海洋委員會海洋保育署科長陳鴻文等也出席。

對於已遭扣押的中國籍違法抽砂船，過去因福澳港船席不足、防疫問題而難以停放，船隻採拍賣方式處理居多。但居民指出，拍賣可讓抽砂船業者再次低價買回，無法持續解決問題。

昨天協調會中，洪申翰要求海委會積極與法務部合作，重新檢討處理扣押的抽砂船，並研擬具體辦法。目前按規定處理方式包括拍賣、政府自用、軍方標靶船、人工魚礁、棄置等方式。

洪申翰表示，將已扣押的違法抽砂船清理，進行棄置或製作人工魚礁沉海，可避免違法業者以僥倖心態重新購買拍賣抽砂船，避免馬祖福澳港船席不足、無空間停放抽砂船的問題。

民進黨連江縣黨部主委李問今天表示，據基層海巡隊員反映，違法抽砂船體型龐大，馬祖海巡船隻值勤取締時仍有安全顧慮，須藉大型艦艇支援幫助執法，希望持續爭取大型艦支援馬祖海域。同時也請海巡署針對馬祖派駐人力或船隻進行評估，未來將協調爭取資源。