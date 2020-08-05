大齡單身女子扛照顧父母重責 獲孝行獎

50歲住高雄美濃的楊馥榕照顧中風母親與弟弟，一打二不以為苦；56歲高雄桃源區謝瑞娥照顧九旬老母20多年仍甘之如飴，她們都是大齡單身女子扛起照顧年邁父母重擔，獲高雄市孝行獎殊榮，兩人今在表揚會場相互打氣。談到大齡單身女子照顧父母的社會現象，他們都說，這是甜蜜負荷，卻也擔心因為照顧父母早早離開職場，難有較好理財規畫，「有一天我老了，該怎麼過」。

楊馥榕的弟弟楊志強在8年前中風後臥床，楊母患有失智且單眼失明，照顧弟弟與母親的重擔落在她身上。她說，家中4個兄弟姊妹姐情深厚，但只有她沒家累，成了主要的照顧者。為了全心全意照顧媽媽和弟弟，楊馥榕辭去工作，經濟靠低收入戶津貼勉強過得去，楊的哥哥、弟弟打零工，加減分擔家計。

楊馥榕說，弟弟人高馬大，照顧上相當吃力，她出現腰傷等狀況，每晚外出快走一小時，是她最重要的喘息時間。即使個性樂觀正向，楊馥榕仍會擔心「若我先走，媽媽、弟弟該怎麼辦」。

住在桃源區的謝瑞娥，有一半的原住民血統，她照顧高齡九旬的母親20年，母親相當依賴她，母女也會拌嘴，感情緊密。謝瑞娥說，與母親朝夕相處，彼此的情緒、心情也緊緊相連，她盡量讓自己快樂，母親也才會快樂。

謝瑞娥有7個兄弟姊妹，她沒有結婚，陪伴母親的角色由她承擔較多。謝瑞娥說，她不會覺得不平衡，而是珍惜有孝順母親機會，卻也不免擔心，若有一天母親不在了，自己會不會頓失生活重心，老年生活會不會出現經濟問題。