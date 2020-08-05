橋科聯外道路要做3到10年 立委批「拖太久」

橋頭科學園區是高雄市重大投資建設之一，但部分聯外道路預計要3到10年才能全數完工，不符地方期待，立委邱志偉代為請命，要求營建署縮短期程，應在5年內完工，才能貨暢其流。

橋科已預計今年12月送環保署進行二階環評，但周遭聯外道路竟需3到10年才能全數完工，地方民眾認為「拖太久」。

持續追蹤橋科進度的民進黨立委邱志偉認為，聯外道路暢通，才能貨暢其流，橋科部分聯外道路要10年才能完工，實在太久，他要求營建署縮短在5年內完成，才能符合廠商的期待。

邱表示，橋科是政府重大投資建設之一，依進程應在2021年底能供廠商選地、2022年施作基礎建設、2024年底完成配地建廠。

南科管理局副局長鄭秀絨說，環保署今年2月已完成第一階段環評審查，4月已公開陳列意見書、完成公開說明會及蒐集民眾意見，預訂9月進行範疇界定會議，所有評估報告今年12月送科技部轉環保署審議。

但營建署新市鎮建設組長蘇崇哲表示，橋科北側連接國道一號與高鐵橋下道路的1-2號道路、友情路及大遼路拓寬，預計2年內可完工，但屬中長期計畫的橋科南方的1-1號道路、東側的高鐵橋下道路、連接高鐵總廠路的4-24號道路及沿國道一號兩側開闢的岡山交流道聯絡道路，需時3到10年。