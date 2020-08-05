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比鄭成功畫像更久遠 「蔡復一畫像」成金門首件國寶

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
蔡復一畫像承辦人郭澤萍協助秀出修復完成的複製品，直說，蔡復一是首位會「 啾咪」動作的古人。記者蔡家蓁／攝影
蔡復一畫像承辦人郭澤萍協助秀出修復完成的複製品，直說，蔡復一是首位會「 啾咪」動作的古人。記者蔡家蓁／攝影

金門的首件國寶就是它！繼2013年10月4日文化部指定「金門迎城隍」為離島第一個國家重要民俗活動後，時隔7年，金門的「蔡復一畫像」，文化部在上月正式公告成為離島第一件國家重要古物，金門縣長楊鎮浯今天將公告正本親自送達蔡厝蔡氏家廟，並將2幅修復後畫像複製掛軸分送給蔡厝宗親會及西堡宗親會。

蔡復一是金門的傳奇人物，他在20歲就成為進士，留下許多「第一」的紀錄，包括是最年輕的進士；唯一御賜尚方寶劍的金門人；第一位列入「正史」《明史》有專傳的金門人；蔡氏家族相當重視蔡復一傳世畫像，每年兩次祭拜，分別是冬至及其忌日，且長年不輟，民國80幾年後，由於擔心畫像因頻繁取出祭拜造成損壞，蔡厝鄉親只能以照相輸出之複製畫像取代真品以行祭祀。

文化局為能讓這位金門重要的歷史人物重現，於2016年特別委託國立臺南藝術大學藝術史學系盧泰康教授及國立臺灣藝術大學文物維護研究中心邵慶旺主任到金門檢視畫像，當畫像自保存的梧桐木盒取出攤開於眾人面前，畫像上的畫工與服飾風格，讓2位學者大為讚嘆，當場表示比起國寶級的「鄭成功畫像」此畫年代應更久遠，更珍貴。文化部指出，調查後證實年代確實比鄭成功畫像更久遠。

2017年起文化局委託學者辦理「蔡復一畫像」文化資產價值研究案，最終透過文物研究分析與科學檢測，確認畫作完成年代可上溯晚明天啟年間（西元1625年），而臺灣其他各地傳世祖先畫像案例，大多為晚至清代後期的十九世紀。金門縣於2018年7月9日公告指定為一般古物，同時提送文化部申請指定為國家重要古物。

此幀畫像提供了準確而至關重要的圖像訊息，清楚的向後人揭示了蔡復一生前的真實容貌，是目前所知唯一紀錄蔡復一容貌細節的傳世肖像畫，更是目前臺灣、澎湖、金門、馬祖等地所見年代最早之祖宗畫像。

楊鎮浯今天在文化局許正芳局長及畫像修復師范定甫的陪同下，將公告正本親自送達蔡厝蔡氏家廟給古物保存團體「蔡厝西堡蔡氏宗親會」，現場邀請修復師范定甫說明修復過程，當修復師打開其中一幅複製畫像時，在場的耆老們都驚歎畫像的精緻程度，直說，「以前破破爛爛的，能修的這麼美，真的很不簡單！」

修復團隊也表示，未來會將修復故事的精彩過程與畫像的重要價值帶到國際發表。

畫像修復師范定甫（左一）展示修復完成的蔡復一畫像複製品， 金門縣長楊鎮浯與鄉親都讚嘆不已。記者蔡家蓁／攝影
畫像修復師范定甫（左一）展示修復完成的蔡復一畫像複製品， 金門縣長楊鎮浯與鄉親都讚嘆不已。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長楊鎮浯（前左一）今天在文化局局長許正芳（前右一）的陪同下，將公告正本親自送達蔡厝蔡氏家廟給古物保存團體「蔡厝西堡蔡氏宗親會」。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長楊鎮浯（前左一）今天在文化局局長許正芳（前右一）的陪同下，將公告正本親自送達蔡厝蔡氏家廟給古物保存團體「蔡厝西堡蔡氏宗親會」。記者蔡家蓁／攝影
畫像修復師范定甫展示修復完成的蔡復一畫像縮小版複製品，直說是他修復職場上，很艱難的一項任務。記者蔡家蓁／攝影
畫像修復師范定甫展示修復完成的蔡復一畫像縮小版複製品，直說是他修復職場上，很艱難的一項任務。記者蔡家蓁／攝影
蔡厝與西堡的蔡氏宗老看到修復完成的「蔡復一畫像」，直說真不簡單。記者蔡家蓁／攝影
蔡厝與西堡的蔡氏宗老看到修復完成的「蔡復一畫像」，直說真不簡單。記者蔡家蓁／攝影

金門 修復 文化局

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