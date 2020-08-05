搭三倍券熱潮 高雄認養毛小孩可獲逾6000元大禮

搭上三倍券熱潮，高雄市動保處也祭出加碼放大術，想養毛小孩的高雄市民，不必持三倍券，只要10月底前到高雄壽山及燕巢兩處動物保護園區認養流浪貓犬，就能獲得含疫苗施打在內、價值超過6000元的「認養大禮包」。

過去民眾到動保園區認養犬貓，除第一年送免費狂犬病疫苗外，往後每年都需自費，長年累月花費不少。但高雄市動物保處最近祭出「認養大禮包」，內含晶片植入及寵物登記、訓練用牽繩、體內外驅蟲、狂犬病疫苗3年份、犬貓絕育手術、品牌頂級乾糧、寵物美容優惠券、寵物用品現金折價券等，價值超過6000元，民認養毛小孩還能賺「好康」。

動保處長葉坤松說，高雄壽山及燕巢兩處動保園區收容許多可愛的幼齡犬貓，也有許多受過專業訓犬課程或由志工細心調教的成犬，即起到10月31日止前往認養的民眾就能獲得大禮包，限額100名。想認養貓犬的民眾可利用開園時間到場挑選，或透過動保處官網及臉書粉絲頁瀏覽相關資訊。

另為方便偏鄉民眾認養貓犬，動保處密集下鄉舉辦「犬貓絕育四合一」活動，包括毛小孩認養、寵物登記、施打狂犬疫苗及絕育手術，一次搞定。8月份在內門、六龜等區還會舉辦5場次。

動保處提醒，依「動物保護法」規定，飼主需為犬貓進行絕育手術或提出免絕育申報及繁殖管理說明，違者可處5萬到25萬罰鍰，限期不改善還可按次開罰！

永安區鄭先生表示，他擔心家中母狗意外懷孕，生下一堆小狗，搞得長期精神緊張，後來得知永安開辦絕育服務，馬上替2隻母狗報名絕育，現在總算鬆了一口氣。