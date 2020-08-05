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盛夏遊高市熱帶植物園 體驗秋石斛蘭季節限定浪漫

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
高雄大坪頂熱帶植物園區的秋石斛蘭，結合天然美竹纏繞，呈現唯美的視覺饗宴。圖／高雄市養工處提供
高雄大坪頂熱帶植物園區的秋石斛蘭，結合天然美竹纏繞，呈現唯美的視覺饗宴。圖／高雄市養工處提供

花形嬌美的秋石斛蘭正值綻放季節，高雄大坪頂熱帶植物園內，粉紫、淡綠、悠白的秋石斛蘭經竹藝師傅巧手纏繞竹片懸掛在步道兩旁喬木，更添夢幻仙氣，體驗季節限定的秋石斛蘭浪漫風情，正是時機。

大坪頂熱帶植物園坐落在小港區大坪頂高坪19街，是高雄市政府工務局運用原有地形地貌致力營造的特色植物園之一。最近園區內的秋石斛蘭進入花季，花期約2個月，工務局養工處表示，秋石斛蘭八月盛開，也是代表「父親節的花」，相當應景。

秋石斛蘭是熱帶性常綠種，學名中的屬名Dendrobium，是「生長在樹上的」意思，也是這種花卉的原始習性，它生性強健，栽培容易，很適合台灣南部氣候。

高雄市工務為提供市民休閒散步的優質場域，透過竹藝、蘭藝和花藝妝點熱帶植物園的步道喬木，竹藝師傅採用天然美竹，將秋石斛蘭錯落纏繞在通往溫網室步道兩旁的喬木上，再點綴上數種多肉及蕨類植物，畫龍點睛之餘，呈現令人耳目一新的視覺饗宴。

此外，園內步道旁的穗花棋盤腳也像串串燦爛花火，相當迷人。養工處表示，欣賞季節限定的秋石斛蘭浪漫風情，現在正是時機。

高雄大坪頂熱帶植物園區的秋石斛蘭，結合天然美竹纏繞，成為吸睛的花藝創作。圖／高雄市養工處提供
高雄大坪頂熱帶植物園區的秋石斛蘭，結合天然美竹纏繞，成為吸睛的花藝創作。圖／高雄市養工處提供
高雄大坪頂熱帶植物園區的秋石斛蘭正值綻放季節，賞花趁當時。圖／高雄市養工處提供
高雄大坪頂熱帶植物園區的秋石斛蘭正值綻放季節，賞花趁當時。圖／高雄市養工處提供

石斛蘭 高雄市 父親節

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