樂觀抗癌不放棄 星狀細胞瘤患者加馬刀下獲得新生

23歲陳姓男子8歲罹患罕見的惡性視神經星狀細胞瘤，當初遠赴北部就醫，原本連醫生都不看好，在義大醫院接受加馬刀放射治療後持續追蹤，順利重拾健康，並在連鎖速食店上班，視力幾乎沒有影響。陳媽媽說，還好當年沒有放棄，陪著兒子積極就醫才能獲得新生命。

高雄市陳姓男子在童年時期發現罹患腦部惡性腫瘤，而且是棘手的星狀細胞瘤，當時出現頭痛、噁吐與意識不清等情況，因出現水腦現象必須緊急開刀引流，術後北上求醫無明顯進展，輾轉到義大醫院剛成立不久的加馬刀中心接受治療。

接受治療後，隔一年腫瘤明顯變小，後來幾乎消失看不見，15年來持續追蹤，一路從小學、高中順利到大學畢業，且在連鎖餐飲店找到穩定工作，天天從事喜歡的餐飲工作。陳媽媽說，兒子罹患罕見的惡性腦瘤，當年為小孩放下工作南北奔波，連醫生都暗示要有心理準備，但她不放棄任何希望，所幸當年的堅持有好結果，接受加馬刀治療控制住病情，樂於分享對抗病魔的過程。

傳統開顱手術或全腦放射治療現在可以改用加馬刀治療，即使腫瘤微小也能精準治療，對腦組織的傷害可望降至最低，常用在肺癌轉移性腦瘤的治療上。加馬刀中心主任醫師梁正隆說，陳姓病患的情況很特殊，通常失明的機率很高，但從他身上幾乎看不出後遺症；加馬刀治療不只可以治療腫瘤，動靜脈畸形、三叉神經痛、血管瘤也可用此方式治療。