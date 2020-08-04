屏東舉辦複合式災害演練 近600人參與各項救災任務

屏東縣政府與各鄉鎮市公所，今天下午在屏東市殺蛇溪沿岸辦「民安6號演習」。演習以複合式災害為主軸，進行多重演練，從地震、風災、水圳溝堵塞、土石溢流等災情進行演練。同時也針對疫情，將居家隔離及居家檢疫者災時疏散撤離納入演練橋段，也透過手機同步發布防告警測試訊息，進行訊息測試。

為因應當前極端氣候之變遷，屏東縣政府與各鄉鎮市公所，配合中央演習訓令，今天在屏東市殺蛇溪沿岸舉行「民安6號演習」。

演習以複合式災害進行演練，預設屏東發生芮氏規模7.0的地震，導致大樓、老式民房、辦公廳舍、橋樑、水利設施受損、火車脫軌等大規模災情，將啟動應變中心開設、緊急查通報、各災害應變單位動員、跨區救援申請、大量傷患處置等應變作業。

此外，也針對豪雨、颱風導致河道堤防破損、野溪排水圳溝堵塞、土石溢流、低窪地區嚴重淹水等複合式災情，做出適當防範及應變作為。

演習還納入，居家隔離及居家檢疫者在災害發生時，疏散及撤離的演練任務，同時也會發布「災防告警測試訊息」（CBS），作為訊息測試。另外，民眾收容安置，則由縣府社會處規畫，假屏東市縣民公園採實地、實物、實人演練災時疏散收容安置作業。