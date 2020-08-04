農遊券發威！ 屏東大賺逾1千9百萬觀光產值

行政院農委會日前發出5百萬張面額250元的農遊券，可到合作的農林漁牧商場消費。農遊券推出數日後，不少民眾到屏東消費，其中萬丹鄉「竹林有機農場」業績直接飆漲10倍，業者表示，近期有近八成的遊客，持農遊券來消費，且消費力比三倍券還旺。

農遊券於19日全數抽出，3天後，屏東縣就收取1萬3544張農遊券，截至今天為止，屏東已累積7萬8415張農遊券，帶給屏東1千9百多萬元的觀光產值。

位於內埔鄉TC巧舖-巧克力莊園創辦人邱濬宇表示，農遊券推出後，不少遊客利用周末到店消費，平均一天可以收到最多可收到40張，目前初步統計，已經累積超過2百名遊客使用農遊券消費。

邱濬宇還說，由於農遊券面額剛好與店內「DIY生巧克力」產品價格相同，因此成為這次農遊券的熱銷產品。

萬丹縣「竹林有機農場」內共販售多種農特產品，包括果乾、養生蔬菜麵、蘿勒青醬與蘿勒茶等，是不少遊客到店消費的首選，而這次搭上農遊券風潮，吸引大批遊客前來購買。

竹林有機農場創辦人黃淑女指出，近期到店消費者，將近八成使用農遊券來消費，且外縣市遊客就超過四成。同時業者也趁勢推出，遊客自由配價值1150元「農遊闔家福袋」，內含火龍果乾、香蕉果乾，以及香椿、南瓜、甜菜根與火龍果四種口味的麵條供民眾搭配。

黃淑女表示，以往民眾不會發現「竹林有機農場」有零售服務，多半印象是來自日藥本舖、林百貨與全聯等通路連鎖超市貨架的產品，但在這次農遊券的助攻之下，吸引不少遊客與居民前往，也讓更多人認識竹林有機農場。