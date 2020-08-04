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恆春半島遊客暴增住戶斷水 將增設加壓站改善

中央社 / 屏東縣4日電
新冠肺炎疫情解封後國旅回溫，但恆春半島自5月起每逢假日，許多住戶都出現供水不穩情形。圖為屏東墾丁白砂遊憩沙灘。聯合報系資料罩／記者潘欣中攝影
新冠肺炎疫情解封後國旅回溫，但恆春半島自5月起每逢假日，許多住戶都出現供水不穩情形。圖為屏東墾丁白砂遊憩沙灘。聯合報系資料罩／記者潘欣中攝影

新冠肺炎疫情解封後國旅回溫，但恆春半島自5月起每逢假日，許多住戶都出現供水不穩情形，民進黨立委周春米昨天邀自來水公司開協調會，水公司今天允增設加壓站改善。

恆春半島多年來只要遇到遊客量激增，就會出現用水及水壓問題，今年5月新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）「防疫新生活」運動展開後，從端午連假到暑假期間每個週末，就有水壓降低、住戶沒水可用問題，當地里長只能請水公司以送水車緊急解決。

周春米接獲民眾陳情後，昨天邀請水公司與當地里長等進行協調，周春米服務處今天發布新聞稿指供水問題已獲水公司允諾改善。

水公司表示，恆春半島用水量最近的確比去年同期增加7000、8000噸，水公司除檢測沿線漏水外，並將牡丹廠出水量從2萬5000噸增加至3萬2000噸因應，7月份水壓明顯提升穩定供水。

另外為有效解決恆春南灣里一帶的供水問題，水公司也規劃增設恆南加壓站，預計11月底可開工，工程經費預估新台幣1050萬元，工期120個工作天。

當天協調會，也針對「滿州鄉長樂村、九棚村、港仔村及中科院九鵬基地自來水延管案」進行討論，當地村長、軍方及滿州鄉公所都派代表參加。

新聞稿中指出，水公司已向林務局承租配水池用地，但事涉水土保持區規劃，周春米請中央水土保持局暫緩推動，待配水池工程完工後再成立水土保持區，以利當地民生用水；此外，因九鵬基地也在缺水範圍，經費配置也請國防部分擔部分費用。

恆春 武漢 肺炎

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