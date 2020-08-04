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金煌芒果雪花冰2.0版搶先嘗 冰磚90%全鮮果切丁10%牛奶

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市農業局媒體業者與六龜農會研發的升級版「金煌芒果雪花冰」2.0，冰磚含90%全鮮果切丁與10%牛奶。圖／高雄市農業局提供
高雄市農業局媒體業者與六龜農會研發的升級版「金煌芒果雪花冰」2.0，冰磚含90%全鮮果切丁與10%牛奶。圖／高雄市農業局提供

高雄市政府農業局協助高雄水果市場擴大銷售，開發多樣化加工搶占夏季冰品市場，媒合在地業者與六龜區農會合作全新研發的2.0升級版「真水果」金煌芒果雪花冰。農業局今天先在西子灣渡船頭海之冰舉辦快閃冰店搶先嘗活動，8月8、9日父親節假期將在中央公園型農市集活動，推出盛大的千人試吃。

高雄芒果面積達1534公頃，面積占全國11.9%，產區集中於六龜、桃源、杉林。高雄六龜區最負盛名的金煌芒果，號稱「芒果之王」，產期為每年6月至8月，種植面積近859公頃。為延長這好吃的滋味，農業局媒合六龜農會與松葉食品加工廠合作，將盛產的金煌芒果研發推出飽含90%果肉的「金煌芒果肉多多雪花冰」。

研發2.0升級版「真水果」金煌芒果雪花冰的業者蕭坤昌表示，高雄夏季盛產金煌芒果，冰品又是炎炎夏日的最愛，有鑑於市面上第一代雪花冰的乳脂含量高會讓注重養生的消費者卻步，所以與六龜農會合作，找到果肉飽滿Q度彈性跟香氣絕佳的六龜金煌芒果，耗時一年研究芒果最佳冰溫的熟成度，不以濃縮果汁，改以全鮮果切丁比例90%與牛奶10%，研製第二代的「金煌肉多多芒果雪花冰」，運用最新設備與技術均勻調和鮮果丁與牛奶，打造成賞心悅目的繽紛晶磚，堪稱網美級雪花冰磚，要在夏季冰品搶到商機。

高雄多家冰店業者已加入首波販售行列，並同步於88父親節正式上市。農業局表示，農產品分級強調依照市場需求，將不同品規的金煌芒果，配置於外銷、水果禮盒宅配、批發市場、大型超市等不同通路上。另外如何讓品質尚可的「格外品」避免進入銷售端混淆市場價格，而導入到加工的領域開創出不一樣的商機，是目前農業局努力推展的方向。

高雄市政府副秘書長王啟川說，這款入口綿密飽含90%金煌芒果果肉的雪花冰吃起來真的「很水果」，今天沒在西子灣渡船頭海之冰快閃冰店吃到的民眾，可以在8月8、9日父親節假期，到中央公園型農市集活動參加千人試吃活動。

高雄市農業局媒體業者與六龜農會研發的升級版「金煌芒果雪花冰」2.0，冰磚含90%全鮮果切丁與10%牛奶。圖／高雄市農業局提供
高雄市農業局媒體業者與六龜農會研發的升級版「金煌芒果雪花冰」2.0，冰磚含90%全鮮果切丁與10%牛奶。圖／高雄市農業局提供

芒果 六龜 冰品

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