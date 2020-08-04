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感念雙親 前監委施鐘响兒子台南將軍家鄉發獎學金

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
前監委施鐘响兒子兒子施明豪（右四）捐贈獎學金給故鄉，地方傳為美談。記者謝進盛／攝影
前監委施鐘响兒子兒子施明豪（右四）捐贈獎學金給故鄉，地方傳為美談。記者謝進盛／攝影

前監委施鐘响兒子施明豪，感念雙親生前教誨，今中午回台南將軍家鄉發獎學金共60萬元給雙親母校將軍、漚汪國小及將軍金興宮，台南市長黃偉哲、立委賴惠員也出席，獻花、頒發感謝狀，過程溫馨。

施鐘响家族是清朝將領施琅的後代，在台南將軍的家族古厝「臨濮堂」為歷史古蹟。施鐘响早年從事營造，後以無黨籍身分從政，歷任高雄市議員、台灣省第六屆議員、監察委員，民國83年高雄市首屆民選市長，施參選落敗退出政壇，民國101年因糖尿病併發症過世，享年76歲。

施明豪是施鐘响兒子，未跟隨父親從政，在創投界創出一片天，目前是台灣上市櫃公司協會創辦人，這次經立委賴惠員媒介，捐贈共40萬獎學金給將軍國小與漚汪國小，鼓勵學童努力向學，另外致贈將軍金興宮20萬廟務基金。

儀式中午在將軍區臨濮堂施琅將軍紀念館舉辦捐贈活動，雖然雨勢大，將軍國小與漚汪國小還表演陶笛、唱歌、跳舞，更有不少重量級上市上櫃老闆隨行，現場熱鬧不已。

黃偉哲表示，感謝施明豪邀集與會董事長捐助共60萬元漚汪、將軍國小、金興宮，讓比較弱勢小朋友，能得到更多照顧，也讓金興宮有更多香油錢來做許多社會公益，未來台南市政府、民政局、教育局、社會局也一定全力來協助，對弱勢家庭還有孩子教育照顧。

賴惠員說，施明豪自小受到父親薰陶，為人熱心，2016年南台灣大地震時，台灣上市櫃公司協會會員們募集近5千萬元善款，協助受災戶重建家園，行善不落人後。

賴惠員指出，人口外移、老化及少子化問題嚴重導致溪北教育經費被忽略。她為此在立法院時常質詢教育部偏鄉教育議題，今年成功為80多間學校爭取視聽教室、午餐廚房及遊戲場設備更新，為孩子打造更好的教學環境。

前監委施鐘响兒子兒子施明豪（右三）捐贈獎學金回饋家鄉，由將軍國小校長陳雅君（右一）回贈感謝狀，台南市長黃偉哲（右二）、立委賴惠員與會。記者謝進盛／攝影
前監委施鐘响兒子兒子施明豪（右三）捐贈獎學金回饋家鄉，由將軍國小校長陳雅君（右一）回贈感謝狀，台南市長黃偉哲（右二）、立委賴惠員與會。記者謝進盛／攝影

賴惠員 黃偉哲 高雄市

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