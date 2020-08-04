李眉蓁稱論文沒代寫 陳其邁促說清楚吳益政籲檢討
國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁論文風波未止，她說沒搞清楚資料來源，靠拼湊完成，「絕對沒有代寫」。但民進黨陳其邁仍要她交代清楚，民眾黨吳益政認為要檢討文憑形式主義。
李眉蓁昨晚出席高雄學生民主聯盟舉辦的「高雄市長補選學生論壇」，被問到碩士論文是否找人代寫？她以同學提供資料，沒有搞清楚來源就靠拼湊完成論文，「絕對沒有代寫」，她並對「便宜行事」的作法道歉。
李眉蓁對論文的說法，民進黨市長候選人陳其邁上午出席活動受訪提出質疑，要她交代清楚是哪名同學提供，包括論文、後面的註釋也都處處照抄，盼她說清楚並呼籲她也要多著墨政見。
李眉蓁說論文沒有代寫一事，民眾黨市長候選人吳益政受訪表示，論文風波要檢討，尤其社會對文憑形式主義的追求，很多人沒有認真做學問卻想要有高學歷，在事情的分析及邏輯表現都不好，他對社會彌漫形式主義的狀況認為要檢討省思。
李眉蓁上午參訪自來水廠，被問到論文說是以同學提供的資料拼湊完成「絕對沒有代寫」的說法，遭陳其邁質疑要她交代提供資料的對象是誰。
李眉蓁於聯訪時表示，論文的事情已說過了，現在距離投票時間很短，她要努力打拚將政策與理念向市民報告才重要。
至於她的選舉民調被民眾黨說已追到了黃金交叉點，她回應，民調看看就好，努力打拚最重要。
李眉蓁在了解高雄市的自來水供應情形後表示，未來會成立「喝好水專家小組」，並成立高雄市自來水事業處，允提供更好的自來水質。
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