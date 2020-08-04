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辭銀行職翻山越嶺覓好蜜 全國蜂蜜評鑑特等獎唯一女性

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
七年級的屏東縣枋山鄉女青農陳怡帆（右），連續2年獲得養蜂界最高榮譽的蜂蜜評鑑特等獎，農糧署南區分署長姚志旺前往致賀。 記者潘欣中／翻攝
七年級的屏東縣枋山鄉女青農陳怡帆（右），連續2年獲得養蜂界最高榮譽的蜂蜜評鑑特等獎，農糧署南區分署長姚志旺前往致賀。 記者潘欣中／翻攝

虎父無犬女！七年級的屏東縣枋山鄉女青農陳怡帆，父親陳生章是曾獲「神農獎」的養蜂達人，為延續讓她引以為傲的家族事業，辭去銀行工作返鄉接手養蜂事業，為追逐好蜜源及花粉源， 過著逐花草而居的類游牧生活，從屏東恆春半島、高雄杉林、台南六甲到彰化山區，都有她的足跡，努力和堅持沒有白費，連續2年獲得養蜂界最高榮譽的蜂蜜評鑑特等獎。

陳怡帆出身養蜂世家，父親陳生章是台灣養蜂界公認的高手，養蜂地點跨越南台灣山野間，多數時間都在山間收集花蜜，民國92年榮獲「神農獎」殊榮，且連續5年獲農委會評鑑優等及特優等獎，致力優良蜂王的選育、生產優良花粉外，並在屏鵝公路枋山段旁開設「陳家蜂蜜文化館」，還開發蜂蜜加水果，拓售新產品，促進蜂蜜多元利用，提高蜂蜜利用價值。

「父親專注養蜂的堅持和熱情，從小就是我的偶像！」陳怡帆大學畢業後在銀行上班，利用假日幫父親賣蜜，不捨父親長年奔波，為延續父親一手打造的家族蜂蜜品牌，12年前辭職返家跟著父親學養蜂，雖從小就與蜜蜂為伍，但還是有戒心，防叮措施要周全，全副武裝頭套及手套是基本配備，夏天悶熱難受不習慣，還要在山上跑來跑去，但幾年磨練下來已練就一身好功夫，知道哪有蜜源就往哪跑，因有時間性，移動度要快。

陳怡帆現有120座蜂箱，為追逐好的蜜源區，放置點遍及屏東恆春半島、高雄杉林、台南六甲到彰化山區，在父親的鼓勵下參加全國蜂蜜比賽，108年未舉辦外，她在107及109年度都獲得蜂蜜評鑑的特等獎，是養蜂人的最高榮譽，且是全國12名特等獎的唯一女性；她笑說， 有成千上萬的好朋友幫她工作賺錢，自己也要更努力，才不會讓幫她賺錢的「好朋友」失望，扛下家族事業的招牌，更不能漏氣。

七年級的屏東縣枋山鄉女青農陳怡帆，辭去銀行工作返鄉接手養蜂事業，為追逐好蜜源及花粉源， 過著逐花草而居的類游牧生活，連續2年獲得養蜂界最高榮譽的蜂蜜評鑑特等獎。 記者潘欣中／翻攝
七年級的屏東縣枋山鄉女青農陳怡帆，辭去銀行工作返鄉接手養蜂事業，為追逐好蜜源及花粉源， 過著逐花草而居的類游牧生活，連續2年獲得養蜂界最高榮譽的蜂蜜評鑑特等獎。 記者潘欣中／翻攝

蜂蜜 屏東縣

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